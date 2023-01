Mig segle al capdavant de l'atenció primària de la comarca

Vista de l'enderroc de l'antiga presó als anys 60. Foto: Cedides per l'Arxiu Municipal de Vic

Com ha canviat el CAP Osona els darrers anys?

L'evolució tecnològica i la revolució de l'atenció primària

Dues infermeres del CAP Osona l'any 1972. Foto: Cedides per Toni Soler

Un canvi social i cultural

Infermeres i auxiliars de clínica a les escales d'entrada del CAP Osona l'any 1972. Foto: Cedides per Toni Soler

La Covid, la situació més complexa

Personal de direcció, inspecció i administració del CAP Osona l'any 1973 Foto: Cedides per Toni Soler

Nous perfils professionals

Zeladors vinguts del Penyal de Gibraltar l'any 1973. Foto: Cedides per Toni Soler

El CAP Osona, acreditat com a centre docent

Reptes de futur

Enguany, el Centre d'Atenció Primària Osona Nord de Vic celebra 50 anys de vida . El centre, de l' Institut Català de la Salut (ICS) , és conegut popularment com a l'edifici de l', està situat a la plaça Divina Pastora de Vic i és considerat elL'actual edifici del CAP Osona, de sis plantes, es va aixecar sobre l'antic solar de la presó l'any 1970, i es va inaugurar l'1 de març del 1972, i al seu interior, s'hi ha viscut de primera mà l'En aquell moment, Osona tenia una població aproximada de 102.000 habitants, i el CAP Osona atenia uns 65.000 beneficiaris. A l'equipament hi treballaven 43 professionals de la salut, entre els quals hi havia 8 facultatius, 3 pediatres i 32 especialistes. Avui, hi treballen 132 professionals, i també acull els serveis de l', el, el servei dei d'i l'(ACUT). El volum d'activitat de l'ambulatori ha incrementat els darrers anys, i durant el 2021, es van fer un total de 351.424 atencions. En un dia d'activitat ordinària es fan més deAl llarg dels anys,. En els seus inicis, acollia les dependències de la Tresoreria de la Seguretat Social, l'atenció primària, l'atenció especialitzada, la inspecció mèdica i el laboratori comarcal. Durant aquest mig segle de vida, hi ha hagut transformacions importants, com el trasllat de les especialitats mèdiques i del laboratori a l'Hospital de Vic, i entre el 1994 i l'any 2000, es van reformar les consultes, el servei de Radiologia i de Pediatria i es va ubicar a la segona planat el Programa d'atenció a la dona i una sala de preparació al part.De tot plegat, del passat, del persent i del futur, de la història de l'edifici, dels canvis científics, tecnològics i socials i de l'evolució del CAP Osona, n'hem parlat amb tres professionals que actualment treballen al centre:, que fa 15 anys que forma part de l'equip d'aquest centre; amb, que es va incorporar a l'equip d'atenció primària de Vic Nord l'any 2000 i des del 2009 hi exerceix com a pediatra, i amb la, que treballa al CAP Osona des del març del 2022 i forma part dels nous perfils que s'han incorporat a l'atenció primària.L'actual edifici del CAP Osona es va aixecar fa 50 anys, i són molts els osonencs i osonenques que recorden haver-se anat a visitar en un moment o altre al conegut. Tot i que l'essència i les parets són les mateixes, moltes coses hi han canviat al seu interior.La pediatra Elisabet Solà, ens explica que el seu primer record del CAP Osona és "de quan era petita i n'era usuària" i detalla que "quan van inaugurar aquest edifici jo tenia 4 anys, i tinc la imatge de les sales d'espera, on hi havia unes butaques, i les visites amb el metge, que en aquella època, a partir dels set anys, ja no et visitava el pediatre sinó que ja anaves amb el professional de medicina familiar, que visitava a tota la família". Anys després, Solà va entrar a formar part de l'equip d'atenció primària d'aquest centre i remarca que, en aquell moment,En aquesta mateixa línia, el doctor Grau comenta que, temps enrere, "hi havia molts homes i poques dones treballant-hi", i afirma que "l'entorn era més fred" i que s'hi treballava de manera diferent perquèUn dels canvis dels quals ha sigut testimoni l'històric edifici del CAP Osona és de l'i elaplicat als instruments necessaris per a fer diagnòstics. 50 anys han donat per molt, i en aquest centre d'atenció primària, considerat el de referència a la comarca d'Osona, els professionals compten ara amb aparells que els permeten oferir unaEn aquest sentit, el doctor Grau recorda que abans "pràcticament no teníem instruments de treball i hi havia poca dotació d'aparells d'imatge", i valora els avenços que s'han fet en aquest sentit, sobretot en ginecologia, perquèEn aquesta mateixa línia, explica que, amb aquests canvis, que són "la línia de futur", aquest CAP "ha anat amb la tendència de fer una consulta d'alta resolució".Per la seva banda, la metgessa Solà detalla que "fa vint anys, quan entraves a treballar aquí, no hi havia un sistema d'atenció primària tal com l'entenem ara. Es donava importància a la figura del metge de capçalera, i el tracte era més fred i funcionari, amb poca comunicació entre professionals, era un mecanisme molt individualista.Pel que fa a la manera de treballar, reafirma la idea quei detalla que amb la reforma de l'àrea bàsica de Vic a mitjans dels anys 90 "es va començar a potenciar la comunicació entre els metges i els professionals d'infermeria, perquè no hem d'oblidar que, en aquell moment, hi havia molts més homes que es dedicaven a la medicina que no pas dones. Avui, en aquesta àrea bàsica,Les estructures socials han canviat durant aquests 50 anys. La població d'Osona ha crescut i s'ha acollit noves nacionalitats, i per tant,i noves creences. El concepte de família també ha evolucionat, i en general, les necessitats i les preocupacions de les persones. Per conseqüència, els professionals de la salut també s'han hagut d'adaptar.El doctor Grau explica que, els últims anys, "hi ha hagut un canvi de les persones i un canvi en la composició de la població", i els professionals de la primària han hagut d'aprendre "a enfocar un mateix problema de maneres diferents, perquè ara hi ha moltes cultures diferents". En la seva especialitat, la ginecologia, també hi ha hagut un gir radical:El ginecòleg també remarca que "un altre tema important ara a la primària és l'avortament".Per la seva banda, la pediatra Solà posa èmfasi en el fet que "també ha canviat, ja que abans anaves al metge poc i no preguntaves gairebé. Ara ens arriben pacients que ja saben el que tenen, potser perquè ho han vist a Internet".L'arribada de la Covid, ara farà tres anys, ho va posar tot cap per avall. El sistema sanitari, i concretament l'atenció primària, va haver de reaccionar davant la rapidesa amb què s'estenia el virus i pujaven els contagis. L'edifici de l'ambulatori i els seus professionals van ser testimonis d'aquesta situació excepcional, i coincideixen en dir que és l'experiència més complexa de la seva carrera: "De cop i volta, tot allò que fèiem, va canviar rotundament, vam haver d'improvisar bastant,, i ho vam donar tot", explica el ginecòleg.A l'àrea bàsica de pediatria del CAP Osona, a on treballa la metgessa Solà,: "Tot va passar molt de pressa, vam tancar entrades, vam reorganitzar els circuits, es va capgirar el nostre món, només teníem clar que havíem de venir igualment, però cada dia era una incertesa i no sabíem què hauríem de fer l'endemà", i afegeix que "tot es va desorganitzar, va canviar totalment el funcionament, ningú estava al seu despatx, no podíem dur més de set hores l'EPI, va ser una situació molt surrealista".Aquesta situació ha omplert la motxilla d'aquestes professionals d'que mai haguessin imaginat, i segurament, mai oblidaran. L'anècdota personal del doctor Grau durant els mesos més durs de la pandèmia, va ser que, fins i tot, es va plantejar passar un temps en un hotel per no contagiar a la seva família: "Li vaig dir a la meva dona que marxava a un hotel, però ella no va voler que marxés, i estem molt orgullosos de tot el que vam fer, i ho tornaríem a fer".La metgessa Solà recorda amb emoció un dia que, sortint de l'ambulatori, va coincidir amb"Un dia, sortint a les vuit del vespre del CAP Osona, vaig sentir els aplaudiments que la gent feia als professionals de la salut, va ser molt emocionant".Entre el 2020 i el 2021, el sistema d'atenció primària de Catalunya ha incorporaten els equips de treball. Aquest és el cas de la Laura Barniol, dietista-nutricionista que va arribar al CAP Osona el març del 2022, a on s'hi ha trobat unamb professionals amb molt bagatge i de primer nivell. Aquest fet, afirma, "requereix adaptació, ja que aquest centre d'atenció primària és molt gran i l'equip és molt extens. Els primers nutricionistes es van incorporar el desembre del 2021, en plena sisena onada de la Covid, en un moment on la preferència era controlar la pandèmia. Jo em vaig incorporar al març, i en aquests mesos, hi ha hagut una evolució important, però es necessita paciència i temps d'adaptació. Ara ja comencem a veure'n els fruits i els professionals ja compten amb la nostra especialitat i ens deriven pacients, és un treball del dia a dia".La nutricionista també posa èmfasi en el fet que "és crucial feri explicar que consultar els professionals de medicina familiar i comunitària no significa haver de tenir una malaltia, s'ha de confiar més en els professionals de la salut" i prioritza el tracte amb els pacients perquèPer la seva banda, l'especialista en ginecologia comenta que "sempre s'aprèn de les persones que arriben amb una bona formació, però també els hi hem d'ensenyar que, perquè el 90% de les coses les detectes si dones temps al fet que t'ho expliquin".Solà, pediatra del centre, celebra la incorporació d'aquests nous perfils perquè, però també és crítica i detalla que als professionals que ja treballaven a la primària "no se'ns va explicar gaire aquest canvi".Són varis els perfils que s'han incorporat, i des del CAP Osona volen destacar la figura del: "Aquest centre ha lluitat molt per tenir una psicòloga, una línia que s'està obrint i que abans no existia", diu la metgessa.Una de les novetats que alberga al seu interior l'edifici és que enguany,. Aquest fet marca una clara evolució professional de l'equipament. Tot i això, el metge Grau recorda que des de l'ASSIR "fa 10 anys que estem fent formació. A la nostra àrea ens arriben estudiants del MIR, per exemple, llevadores".La metgessa Solà posa en valor l'arribada de laa la ciutat i explica que "a finals del 2021 es van començar a fer els tràmits per acreditar l'àrea d'atenció primària de l'com a centre docent, i ara que ja estem acreditats, tenim un metge resident de família" i "també hi ha dues noies que estan fent la residència d'infermeria en aquest equip d'atenció primària".Pel que fa a l'àrea de nutrició i diatètica, Barniol comenta que "en elhi ha tres períodes de pràctiques, i un bloc és de nutrició comunitària. Aquest any ens van demanar si podíem acceptar alumnes, i la nostra resposta és que sí, però no per aquest curs, ja que la figura del nutricionista als centres d'atenció primària és tan nova que primer hem de crear una base per ajudar en la formació".El futur del CAP Osona passa perd'una banda, peri aprofitar la catalogació com a centre docent, i de l'altra, percontemplada en els pressupostos del Departament de Salut, qui va anunciar que destinaràper remodelar i ampliar aquest edifici històric i així continuar millorant l'atenció als pacients.En aquest sentit, els professionals coincideixen a dir que "el gran repte de futur de l'equip d'atenció primària Vic Nord és la docència i la recerca que se'ns ha obert, sense perdre la visió comunitària i intentant ser més visibles a la ciutat de Vic", detalla la pediatra Solà, que també destaca que