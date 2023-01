​Seva reclama millores en el servei del consultori mèdic

Menys serveis especialitzats

L'reclama almillores en el servei del consultori mèdic municipal, un equipament sanitari que depèn directament del CAP de Tona i l’ Institut Català de la Salut . Des del consistori confirmen que, fa unes setmanes, van enviar una carta a Alba Oms, delegada de la conselleria de Salut i gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central-CatSalut , on sol·licitaven una reunió per exposarDes de l'Ajuntament detallen que, amb la poca continuïtat del servei de pediatria i amb la pèrdua d'especialitats, i calculen que, durant el 2022, el consultori mèdic ha estat tancatexplica que des de l'equip de govern es van reunir amb la direcció del CAP de Tona per exposar la problemàtica, i "té la sensació" que "prevalen els seus serveis i no pas els nostres".Una altra de les queixes sobre el funcionament del consultori mèdic de Seva, tal com subratllen des de l'Ajuntament, ésEn aquest sentit, afirmen que han disminuït les hores de visita del metge de capçalera i d'infermeria, i també les hores de servei de l'àrea de pediatria, a més de les variacions constants d'especialistes. En aquesta línia, Pineda exposa que "les famílies volen un pediatre de referència, i aquí no passa".Durant l'estiu, la densitat de població augmenta considerablement en aquest territori a causa de l'ocupació de les segones residències que hi ha a la zona. Des de l'Ajuntament detallen que el mal funcionament del consultori mèdic del municipi, amb la, es fa encara més evident durant l'agost, quan el centre mèdic estàa causa de les vacances del personal sanitari i la manca de substituts, afirma Pineda. Aquest és un fet "que no es pot permetre", subratlla l'alcaldessa, que també explica que, des de la pandèmia, Seva ha augmentat la població de persones que viuen tot l'any al municipi en32 de les quals de 0-14 anys.Fa uns dies, des de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, i reconeixen que tenen constància de l'augment de població de Seva i El Brull, però exposen que "disposen de 31 hores de metge de família i infermeria a la setmana, les mateixes que l’any 2019, incrementant les 26 hores del 2021".Pel que fa al, un punt que té als veïns del municipi descontents, des de la Regió Sanitària de la Catalunya Central expliquen que Seva disposa d'una "cobertura de 5 hores a la setmana, per sobre de les 3 hores del 2020 i 2021".D'altra banda, des de la RS de la Catalunya Central, al·leguen que també s'han incrementatal municipi, un fet que Pienda valora positivament, però al mateix temps recalca que "durant aquestes hores no hi ha ningú al consultori mèdic".Amb tot, des del CatSalut considern que, en l’actualitat, el consultori local de SevaL'alcaldessa de Seva ha detallat que, després de posar-se en contacte amb la Regió Sanitària de la Catalunya Central i d'haver rebut, "hem d'anar més amunt, a la conselleria de Salut". En aquest sentit, Pineda recalca que "el CAP de Seva no pot estar tancat, i si els professionals fan vacances, s'han de trobar substituts".Així doncs, el pròxim pas, explica l'alcaldessa, ésper construir una estratègia conjunta d'actuació i acabar així "amb el mal funcionament del servei i amb el descontentament de la població".