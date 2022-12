Multitudinària Festa del Pi de Centelles

Els galejadors de la Festa del Pi de Centelles. Foto: ACN

Un galejador disparant salves durant la Festa del Pi de Centelles. Foto: ACN

Com cada 30 de desembre, la ciutat s'ha tornat a engalanar per celebrar la. Aquest any sense cap restricció per la pandèmia i amb la participació de més d'uns 300 galejadors. Això sí, s'han mantingut les mesures de seguretat implantades l'any passat per evitar incidents com el de 2019, quan una explosió al campanar va provocar nou ferits, la majoria greus.El protocol estableix, entre d'altres, que els galejadors pugin al campanar sense les cantimplores on emmagatzemen la pólvora. L'alcalde de Centelles,, celebra que la festa s'hagi pogut "normalitzar" i assegura que les mesures "han vingut per quedar-se": "Som els primers interessants en què sigui una festa segura".L'acte central de la festa consisteix a, la patrona del poble. El ritual es repeteix cada any amb motiu de la festivitat. Destral i serra en mà i després d'un bon esmorzar, els centellencs han començat a serrar l'arbre -triat des del dia 26 de desembre- i després se l'han endut en carreta fins al poble.Amb l'ànim de fer el màxim soroll, més dehan llançat salves durant tot el camí, fins a la plaça Major. En acabat, s'han dirigit fins a la plaça mossèn Joan Xandri i, un cop allà, els galejadors han pujat el pi a espatlles per les escales de l'església i han entrat al temple, on s'ha viscut un dels moments més intensos de la celebració. S'ha engalanat el pi amb pomes i neules, i l'han alçat damunt l'altar, mentre han entonat l'himne de Santa Coloma.En declaracions a l', Paré ha dit que estan "orgullosos" que enguany s'hagi pogut celebrar la festa "amb normalitat" i assegura que els protocols que es van implantar l'any passat arran de l'accident del 2019 han. A banda de les restriccions específiques per la manipulació del foc, el nou protocol també estableix una. L'alcalde és conscient que aquesta mesura pot no agradar a tothom, però assegura que "ha de prevaldre la seguretat".Per la seva banda, un dels galejadors, en, explica que, després d'analitzar amb detall els fets del 2019, van decidir imposar mesures de seguretat més dures perquè no torni a passar. D'aquesta manera, els galejadors no pugen les cantimplores on guarden la pólvora a dalt del campanar sinó que es troben les càrregues preparades per evitar accidents. Cada càrrega es troba en un tub totalment aïllat. Vilatimó ha explicat que també s'ha limitat el nombre de galejadors que pugen a 16.