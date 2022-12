​Què fer per Cap d'Any a Osona 2022-2023? Propostes i festes

Festes de Cap d'Any als municipis d'Osona

Arriba l', una data en la qual molts es reuneixen amb la família i els amics per celebrar l'entrada a un nou cicle. És aquell moment de recordar tot allò que deixem enrere, de demanar nous desitjos i de fer noves promeses. Però la nit de Cap d'Any també és sinònim de disbauxa, revetlles, música i ball.Més enllà de les propostes de les sales d'oci nocturn de la comarca d'Osona per a la, diferents municipis de la comarca han organitzat. Algunes inclouen també el sopar, d'altres citen als ciutadans a l'hora de les campanades, i algunes proposen concerts i ball fins que s'acabi la nit.Algunsaposten per celebrar revetlles de Cap d'Any populars i de proximitat.És el cas de, que ofereix la festa Nit de Cap d'Any al pavelló municipal d'esports Victoria Oliveras de la Riva. L'obertura de portes serà a la una de la matinada i s'allargarà fins a les 6 del matí. Un esdeveniment a partir de 16 anys i que comptarà amb DJ Velasco per fer ballar a tot el poble.també tindrà revetlla popular. Serà a la Sala Polivalent del municipi i ho organitza l'Associació Cultural Deixebles de Sant Feliu. La festa, amenitzada per Dj Franxo, arrencarà a la una de la matinada i l'entrada serà per a majors de 18 anys.també proposa als veïns i veïnes del municipi sumar-se al Cap d'Any popular 2023 a la Sala La Canal. En aquest cas, la festa començarà amb un sopar popular a les nou del vespre, seguirà amb les campanades a la plaça de l'Església i, a partir de dos quarts d'una de la matinada, hi haurà concert amb el grup Sicuta i seguidament punxa discos locals posaran música., el Consell de Joventut ha organitzat el Cap d'Any FEMSEB per donar la benvinguda el 2023. La festa serà al gimnàs 1 d'octubre i s'oferirà sopar, les campanades i, seguidament, ball.suggereix fer unes campanades populars davant de l'església del poble, acompanyades de la nadala del municipi, música i cava per tothom. Tot plegat, a partir de les onze de la nit.