Curses de Sant Silvestre a Osona: llocs, horaris i recorreguts

Horaris i recorregut de la Sant Silvestre de Manlleu

Horaris i recorregut de la Sant Silvestre de Sant Julià de Vilatorta

Horaris i recorregut de la Sant Silvestre de Prats de Lluçanès

Horaris i recorregut de la Sant Silvestre de Taradell

S'acosta el final de l'any, i com ja és tradició a molts pobles d'Osona, i d'arreu de Catalunya, s'organitzenAquesta cursa se celebra el 31 de desembre, i en algunes ocasions, també rep el nom deen referència al mític personatge que, segons diu la llegenda, només surt en aquesta data. A, diversos municipis organitzen la Sant Silvestre per acabar l'any fent activitat física Aquest és el cas de Manlleu, Sant Julià de Vilatorta, Prats de Lluçanès i Taradell.Latindrà lloc aquest dissabte 31 de desembre, a les set de la tarda. Aquesta cursa popular és gratuïta i oberta a tothom, i s'ha convertit en un dels referents de les curses de Cap d'Any.Enguany, la prova, amb sortida i arribada al, tornarà a recórrer l'avinguda Puigmal ocupant tota la seva llargada, des de la rotonda del carrer Puig Guardial fins a la rotonda de Sanglas Alsina. Per tant, aquest carrer quedarà tallat al trànsit a partir de dos quarts de set de la tarda i fins a les nou del vespre.La Sant Silvestre de Manlleu compta amb: la cursade 500 metres, la cursade 1.000 metres i la cursade 5.000 metres. Les inscripcions s'han de fer de forma telemàtica al web del Club Olímpic Manlleu , o bé presencials el mateix dia de la cursa (de 17 a 18 hores).Consultade la Sant Silvestre ManlleuencaSant Julià de Vilatorta prepara la, que se celebrarà a les quatre de la tarda del dissabte 31 de desembre, i es pot fer caminant, corrent o amb bicicleta.La sortida i l'arribada de la cursa serà a lai el recorregut arribarà fins a, a on la tradició mana que, en arribar, es toqui l'esquella penjada al camí. A més, des de l'Ajuntament animen a tots els participants de l'esdeveniment a anar-hi. La 8a edició de la Vilatortina és gratuïta iConsulta tota la informacióLa darrera edició de la prova a Prats de Lluçanès data de 2019, però enguany, es recupera la míticaal municipi per acomiadar l'any 2022. Tindrà lloc, com marca la tradició, aquest dissabte 31 de desembre.Hi hauràde cursa de 5 quilòmetres,(18.30 hores) i una per(19 hores), i ambdues iniciaran des de davant de l'. Les inscripcions són gratuïtes i es podran fer la mateixa tarda de l'esdeveniment.Només hi ha un requisit: els participants han d'anar. L'organització premiarà els tres primers i les tres primeres de cada modalitat, i a més, es donarà un r. A l'arribada, i per celebrar l'any nou, hi haurà coca i cava per a tothom.Consultade la Sant Silvestre de Prats,Elorganitza un any més la cursa atlètica popular de Sant Silvestre per celebrar l'any nou. En aquesta ocasió, la prova serà aquest dissabte 31 de desembre a les quatre de la tarda amb sortida i arribada a laEl recorregut serà d'uns: iniciarà a la plaça de les Eres, avançarà pel Vapor, travessarà la carretera de Viladrau, la Codina, la Rompuda, enllaçarà amb el PR-C42 fins a l'Enclusa, i es farà el descens per la Collada, la Mansa, Can Mascarell, la Tomba, fins a arribar altre cop al punt d'origen, a on hi haurà coca i begudes per a tothom.Leses poden fer el mateix dia de la cursa a la plaça de les Eres a partir de les tres de la tarda, i té un cost de 3 euros pels federats i de 5 euros pels no federats.Tots els participants han d'anar, i en acabar l'esdeveniment, es premiaran els més originals.Consultade la Sant Silvestre de Taradell, aquí