Cavalcada de Reis 2023 de Vic: recorregut, horaris i totes les novetats

Horari de la cavalcada de Reis a Vic

Recorregut de la cavalcada de Reis 2023

Passeig de la Generalitat (18 hores)

(18 hores) Parc de Jaume Balmes

Carrer d'Anselm Clavé

Carrer de la Soledat

Carrer d'en Cloquer

Carrer de Francesc M.Masferrer

Carrer del Bisbe Torras i Bages

Plaça de Santa Teresa

Rambla del Passeig

Plaça de Santa Clara

Rambla del Carme

Rambla de les Davallades

Rambla de l'Hospital

Carrer del Doctor Junyent

Carrer de Mossèn Josep Gudiol

Carrer Jacint Verdaguer

Plaça Major (20.30 hores)

Novetats de la cavalcada de Reis de Vic

S'acosta la nit més màgica de l'any, la. Els carrers d'arreu de Catalunya s'omplen de gom a gom per veure l'. És aquella nit que la cara dels més petits desprèn sorpresa, il·lusió i alegria.A Vic, torna lade Reis Mags ambper primer cop des de la pandèmia, i l'única novetat de la rua de la capital d'Osona serà una petita variació en el recorregut a causa de les obres que s'estan duent a terme en alguns punts de la ciutat.Els dies previs al gran esdeveniment de Nadal,, i el, que rebran els nens i nenes per recollir tots els seus desitjos.Com ja és tradició, elsarribaran a Vic per la, pels volts de lesdel. Enguany, a causa d'algunes modificacions del recorregut, la rua potser s'allargarà uns minuts, i es preveu que Ses Majestats arribin a la plaça Major a, a on els esperarà l'alcaldessa,, per donar-los-hi la benvinguda a la ciutat. Seguidament, eladreçarà unes paraules a la ciutadania, i proclamarà les emblemàtiques paraules de "A dormitare! A Nonne!" des del balcó del consistori vigatà.Lahaurà dea causa de les obres que s'estan fent al Bisbat i a la rambla dels Montcada, a on Ses Majestats tradicionalment feien una parada per adorar el nen Jesús. Elsentraran a Vic per lai iniciaran la desfilada pels carrers següents:La cavalcada de Reis a Vic torna a la normalitat després de la pandèmia, i tot i que es manté el format de tota la vida, la principal novetat d'enguany és laCom ja va sent tradició als últims anys, també s'incorpora l'als barris de la ciutat. D'aquesta manera, elí va sorprendre els ciutadans al Centre Cívic de Can Pau Raba el passat dia de Sant Esteve. Pels qui no van ser a temps d'entregar la carta, aquest divendres 30 de desembre trobaran a laal Centre Cívic plaça Osona (de 18 hores a 21 hores). El diumenge 1 de gener de 2023, elvisitarà el Centre Cívic de la Serra-de-senferm (de 18 hores a 20 hores). A la plaça Pilarín Bayés, durant la tarda del 2 de gener, hi haurà el(de 17 hores a 20 hores). Larebrà les cartes dirigides a Ses Majestats al Casal Josep Guiteras la tarda del 3 de gener (de 18 hores a 20 hores), i finalment, elromandrà a la plaça dels Màrtirs el matí del 3 de gener (d'11 hores a 13 hores) i la tarda del 4 de gener (de 16.30 hores a 18.30 hores).I no s'acaba aquí, perquè, recolliran els desitjos de la ciutadania a ladurant la tarda del 30 de desembre (de 18 hores a 20.30 hores), la tarda del dissabte 31 de desembre (de 17 hores a 20.30 hores), i la de l'1 de gener de 2023 (de 18 hores a 20 hores).