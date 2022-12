7 hectàrees de verd urbà a Sant Quirze de Besora

Els jardins de la Colònia de Borgonyà

Calldetenes ja disposa de les propostes de laper millorar el verd urbà del municipi, un element que aporta beneficis als habitants, i per aquest motiu, és important realitzar estudis i projectes de disseny i gestió adequats.L'Ajuntament ha rebut el Pla Director del Verd Urbà, que inclou l'inventari i la diagnosi dels diferents espais i de l'arbrat viari de la població en el marc de compliments delsD'entrada, l'estudi conclou que Calldetenes disposa de, i comparant les dades amb altres municipis de la comarca,En concret, un 44% dels espais verds es troben en equipaments, un 26% en parcs i un 23% en jardins.L'estudi destaca quei que no hi ha connexió ombrívola entre els espais existents. En aquest sentit, l'informe aposta per una millora de la diversitat i de la qualitat paisatgística reforçant l'arbrat a l'espai viari, una millora de l'espai de l'escocell i per la modificació de la poda.El Pla proposa accions de manteniment per optimitzar recursos, la creació d'itineraris d'ombra marcant criteris per a noves plantacions, actuacions a l'i de laLa Diputació també ha elaborat elper conèixer l'estat i les possibilitats dels diferents espais i per gestionar i planificar la millora de ladel municipi.Aquest municipi osonenc disposa de. Concretament, el 59% de la superfície verda correspon a parcs, un 20% són jardins, i un 11% correspon a espais verds en equipaments.El Pla conclou en aquest cas que els espais estan en bon estat, ben repartits i s'hi fa un manteniment correcte. Tot i que, l'estudi determina que caldria augmentar-ne la presencia a l'espai viari i que hi hauria un excés de podes.La Colònia de Borgonyà és un nucli de població deque combina edificacions industrials amb habitatges per als treballadors. Des de la Diputació també s'ha fet un estudi del verd urbà d'aquesta zona i s'ha planificat una millora de l'espai atenent alsEl projecte aborda la transformació de la jardineria, i agafa com a exemple a transformar la zona del camí dels Xalets i el carrer Girona.