Tot a punt per a una nova edició de la Festa del Pi de Centelles

Un canvi generacional

Un any més Centelles celebrarà l'emblemàtica Festa del Pi , un esdeveniment que es donacoincidint amb Santa Coloma, patrona del poble. El municipi ja està a punt, i després d'uns anys de pandèmia i de l'accident del 2019, factors que han condicionat l'esdeveniment en les darreres edicions, enguany torna a la normalitat, i sota el compliment de la normativa, torna amb tota la seva esplendor.que comença uns dies abans del 30 de desembre, amb la tria de l'arbre. Enguany, aquest acte tradicional va ser el dia de Sant Esteve, quanvan escollir el pi del terreny on fa més de vint anys que es planta aquesta varietat d'arbres. En aquesta ocasió, es tracta d'un pi d'uns deu anys, que els galejadors tallaran aquest divendres, després d'esmorzar, per després procedir a traslladar-lo a la plaça Major de la vila, i posteriorment, per entrar-lo a l'església, a on es penjarà cap per avall engalanat amb pomes, fins al dia de reis.Està previst que en aquesta edició hi participin un total de, dels quals 239 hi prendran part amb el seu corresponent trabuc legalitzat i la cantimplora de pólvora normativa, i els altres 103 hi col·laboraran sense arma.Després de la mort el passat setembre del llegendari capità dels galejadors,, a l'edat de 94 anys, en aquesta edició de la Festa del Pi li agafa el relleu. Aquest fet també ha comportat canvis en la jerarquia de l'esdeveniment, i s'han reorganitzat els càrrecs de l'organització de la festa: Jaume Guinovart passa a ser el nou tinent, i la nova junta incorpora Marc Genescà, Rosa Caballero, Conxita València, Alba Valencià, Arnau Grande, Marc Ramos, Martí Soler, Laura Panisello i Jordi Padrosa.