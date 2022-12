​La Cambra insta a l'Estat i a la Generalitat a concretar la segona fase del Pla de Rodalies

El corredor de l'R3

Executar el Pla de Rodalies, "imprescindible"

Lainsten a l'Estat i a la Generalitat a reactivar el procés de programació, i la provisió pressupostària, de les actuacions del Pla Rodalies 2026-2030 Concretament, el Pla de Rodalies inclou: els treballs que ja s'estan duent a terme, que formen part del període de 2020 a 2025, i les actuacions a mitjà termini, que comprenen el període de 2026 a 2030 i que són les que ara reclamen que es concretin.Aquesta segona part, expliquen des de la Cambra, requereix l'que ha d'estar redactat el 2025 i que ha d'incloure tots els detalls dels treballs executats fins al moment, les previsions de demanda i la possibilitat de projectes addicionals pactats amb les administracions del Territori, i haurà d'identificar els recursos disponibles per al finançament de les actuacions. En aquesta línia, des de l'organització expliquen que "es disposa del temps just per redactar el document", i que "és fonamental l'entesa entre les administracions".Des de la Cambra d'Osona recorden que l'actualització del Pla de Rodalies ha d'incloure projectes, estudis i accions que beneficien al conjunt de la xarxa de Rodalies, com la, presentada a Vic fa unes setmanes.Aquest és unun pla que identifica i proposa diverses actuacions, com el desdoblament per trams de Montcada a Vic, així com una proposta concreta de calendari per etapes amb un horitzó fins el 2035.La Cambra de Comerç remarca que, el traspàs de la gestió dels serveis de Rodalies a la Generalitat de Catalunya, va lligat a la dotació d'infraestructures. En aquest sentit, detallen que,, el qual assentava les bases perquè el nou titular establís un nou model de serveis, no es va executar en la seva totalitat, i per tant, sense la dotació mínima d'infraestructura, "no es pot exercir la competència exclusiva de la Generalitat sobre aquells transports que transcorren íntegrament pel territori català, independentment de la titularitat de la infraestructura".