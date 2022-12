SORTEIG de dues entrades quàdruples per al concert «El Messies de Händel» a Calldetenes

El concertarriba el proper divendres 6 de gener a Calldetenes. L'interpretarà la, fundada l'any 1963, i que enguany celebra el seu seixantè aniversari.Fa vint anys, aquesta entitat ja va interpretar l'obra, juntament amb l', sota la direcció, en aquella ocasió, de Jordi Mora. Aquesta vegada, s'ofereix als antics alumnes de l'la possibilitat de posar en pràctica el seu coneixement musical sumant-se al projecte d'El Messies.Aquesta proposta preveu ampliar el cor habitual de 32 cantaires fins a 50, i permetre als més joves conèixer repertori, la dinàmica coral i participar d'un projecte musical, amb la rigorositat i sonoritat que la Coral Canigó, durant aquests 60 anys ha estat treballant.L'obraestarà interpretada per solistes de reconeguda trajectòria com Ulrike Haller de soprano, Marta Valero de mezzosoprano, Matthew Thomson de tenor o Ferran Albrich de baix, i sota la batuta de Xavier Solà a la direcció.i l' Auditori Teatre de Calldetenes sortegen dues entrades quàdruples (per a quatre persones), valorades en 120 euros.. L'endemà, el dimecres 4 de gener, es comunicaran els guanyadors, a través del perfil de Twitter d'

Més informació i compra d'entrades

S'està carregant…

Per participar en el sorteig cal omplir el següent formulari:- Els guanyadors obtindran una de les entrades quàdruples per a l'obra.- El termini per participar al sorteig es tancarà el dimarts 3 de gener a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu sortejos@naciodigital.cat - Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.