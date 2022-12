​El Consell Comarcal aprova el pressupost de 2023

S'aprova la primera modificació de la tarifa d'Onaigua

En la sessió plenària del mes de desembre,, que comptarà amb, un 44% més respecte al de l'exercici anterior, que era de 27 milions d'euros. Aquest es va aprovar sense cap vot en contra però amb lesAquest augment dels comptes generals del CCO respecte al 2022, d'uns dotze milions i mig d'euros, es deu al, com per exemple, la partida que es destina al nou contracte del Servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria, que implica la internalització de part de l'estructura administrativa i tècnica del servei, ien 6 milions d'euros.També s'apuja la despesa en 5 milions d'euros en el Cicle de l'Aigua, uns diners que es destinaran a cobrir la previsió d'en depuradores i en noves inversions, com la redacció de projectes i la construcció de depuradores per municipis que no en disposen, actuacions de millora en instal·lacions ja existents i la instal·lació de projectes fotovoltaics a diverses plantes de sanejament de la comarca.Pel que fa a l', el CCO preveu destinar-hi més de mig milió d'euros en ajuts, seguint la tendència dels darrers anys.La, que afecta directament a la gestió de l'aigua, ha fet que l' empresa pública del CCO que fa la gestió i la distribució d'aquest bé des dels dipòsits municipals fins als punts de consum , hagi hagut de. Per tots aquests factors hi haurà un increment del cost d'aquests serveis.També s'ha aprofitat per realitzar unaque tenen delegat el servei a Onaigua , i s'ha aprovat una tarifa que fomenta l'. En aquest sentit, es deixarà de facturar per consum mínim i els usuaris pagaran pel que realment consumeixin. Això comporta un paràmetre nou a la factura, la, on s'han establert 4 trams de tarifes en funció del consum per fer-los més entenedors i justos a l'hora de promoure polítiques d'estalvi d'aigua.El vicepresident del Consell Comarcal i president d'Onaigua,, va explicar i agrair, durant la sessió plenària del desembre, "la feina intensa i ràpida" dels últims mesos amb tots els municipis per determinar quin era l'augment de costos i com s'havia de repercutir en els ingressos, i va afegir que-imputables al preu de l'energia elèctrica i a la compra d'aigua- i que la necessitat d'augment d'ingressos era de prop del 40%. Això ens demostra la gestió eficient que s'està fent de l'aigua i també la gestió propera perquè cadascun dels municipis hi ha pogut aportar la seva particularitat dins l'estructura fixa de trams".