Roda de Ter recupera 34 anys després els «seus» Pastorets

La història de L'encís del pessebre

"Sense els Pastorets, el Nadal no semblava Nadal"

, una representació teatral típica per aquestes dates a molts indrets de Catalunya. Generalment, l'argument combina els continguts del naixement de Jesús, la lluita del bé i del mal entre àngels i dimonis, i diverses històries i diàlegs dels pastors que rememorenMolts pobles i ciutats tenen les seves pròpies representacions d'aquesta tradicional obra. Aquest és el cas de Roda de Ter, que 34 anys després, tornarà a representar els seus pastorets originals,L'encís del pessebre la va escriure el rodenci es va estrenar. L'obra, escrita en vers, es va representar de forma intermitent durant deu anys amb un gran èxit, i després, es va deixar de fer. Ara, un grup d'actors, músics i veïns del poble han volgut recuperar la tradició.El fill de Jaume Salés, que es diu igual que el seu pare, explica en declaracions a l'que ho viuenambi admet que "cada any que passava era més difícil tornar-los a engegar, però ara s'ha recuperat la il·lusió".Es tracta d': hi trobem un flashback, amb un infern militaritzat, els pastors, els personatges bons i dolents, i un final feliç. Una representació amb molta música -del rodenc Xavier Baurier-, ball i versos.La direcció va a càrrec de, que no és de Roda, però també ho viu amb molta emoció i afirma que "la gent s'ho sent seu i s'hi ha abocat molt".Les dues primeres sessions es van representar els dies de Nadal i Sant Esteve, i aquest, serà l'última oportunitat per veure aquesta obra al Teatre Eliseu de Roda de Ter, a partir de les nou del vespre.Aquest muntatgea Roda de Ter, el seu lloc original. Es va poder veure durant set Nadals, entre 1979 i 1988, i fins ara havia perdurat a la memòria dels seus habitants amb forma de records i anècdotes.Aquesta és una història amb moltes veus, com la del rodenc Xavier Baurier, l'autor de les composicions musicals. El compositor explica que va rebre aquell encàrrec de l'alcalde,, quan tenia poc més de 30 anys: "No hi havia més músics aquí, jo era dels pocs que hi podien haver a Roda i amb molt de gust vaig agafar aquest repte", recorda Baurier.En els seus orígens, l'obra es van representar amb una orquestra dei que interpretaven. Ara, els temes s'han adaptat i sonen a ritme de piano en directe amb, i hi col·laboren músics comLa dramatúrgia és obra original de Jaume Salés, un autor rodenc prolífic, i historiador, que va morir el 2010., segons paraules del seu fill, que duu el mateix nom, qui recorda que en els últims anys, el seu pare deia que era "una mica trist perquè havia fet això pel poble i no s'acabava de representar, però que es quedava amb els deu anys d'èxit".Que després de 34 anys es torni a representar l'obra fa emocionar la família de l'autor, que gairebé tenia coll avall que no es tornaria a fer. D'alguna manera, creuen que "va arribar a morir d'èxit, perquè es va convertir en un fenomen social i hi havia molta gent de fora que també els volia veure", explica el fill de l'autor, que atribueix aquest fet a l'originalitat de l'obra,. La història és actual, amb un home que ha deixat la seva família i com aquesta l'enyora durant les festes de Nadal mentre esperen que es produeixi el miracle i es tornin a retrobar.Una part important dels actors i actrius tornaran a representar un paper després de més de. Aquest és el cas de, que interpreta un dels pastors còmics i recorda que "vaig començar amb vint anys i escaig i ara estic ratllant els seixanta". Tornar a participar-hi l'omple d'alegria i admet que els anys que no hi va haver els Pastorets. Retrobar-se amb antics companys d'escenari també els ha recordat anècdotes, com aquella vegada que un company seu va caure de l'escenari i va destrossar el violí d'un dels músics en plena actuació.Entre l'equip tècnic també hi ha, un veí de Roda que també participava en l'organització des dels seus inicis. D'aquella època recorda el fred que passaven al teatre. Diéguez reconeix que "quan van començar a cantar la primera cançó, jo ja vaig plorar perquè ho sentia", i celebra que, després d'alguns intents fallits, finalment sigui una realitat.L'única persona que torna a fer el mateix paper és, que també actua al grup de teatre local Arrels . Masoliver recorda que "abans tenia 20 anys i ara, 62, i no recordava gens el text". Sobre L'encís del pessebre, en destacai creu que la figura de Jaume Salés i el seu llegat no s'ha reivindicat prou, i li agradaria que les noves generacions coneguessin el, diu.