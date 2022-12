​Soterren una línia elèctrica al Brull per evitar l'electrocució d'aus

Altres treballs de prevenció

Mesures antielectrocució per protegir les aus

El Parc Natural del Montseny , juntament amb, empresa de distribució d'energia elèctrica pertanyent al grup Estabanell,, entre les masies de la Sala i del Boix, amb l'objectiu d'El cost de les obres ha estat de 93.870 euros, dels quals, uns 29.000 han estat finançats per la Diputació de Barcelona, i la resta, per l'empresa.Aquesta actuació s'ha emmarcat dins del projecte d'adequació de la normativa de l'actual línia aèria de mitja tensió que dona subministrament elèctric a diferents masies de la zona. Els treballs van ser proposats en un informe de l'òrgan gestor del Parc Natural de Montseny, que va identificar el transformador aeri i el tram de línia que passa pel costat de la masia el BoixLes obres han consistit a soterrar un tram de 400 metres de la línia aèria i en laque estava instal·lat en un suport metàl·lic al costat de la masia del Boix, per un de compacte col·locat a un marge del camí.També s'han substituït, per tres de nous. Les noves torres i el nou transformador s'han pintat de color verd per tal d'assolir mimetisme cromàtic amb, i han estat equipades ambper a les aus.Aquest projecte ha permès millorar la qualitat de les condicions del servei de subministrament elèctric i reduir significativament l'impacte d'aquesta infraestructura sobre el medi natural i el paisatge d'aquestL'acció s'ha fet en el marc del conveni per a l'aplicació de mesures antielectrocució per a les aus en línies elèctriques de distribució, en l'àmbit del Parc Natural del Montseny i la seva àrea d'influència, signat el 2005 per la Diputació de Barcelona, Anell, la Fundació Miquel Torres i la Universitat de Barcelona.L'acció seguia les indicacions de l'Avaluació del risc d'electrocució d'aus en línies elèctriques propietat d'Anell i elaborat pelde la. Segons aquest estudi, l'electrocució afecta principalment aus de mida gran o mitjana, com és el cas dels rapinyaires o els còrvids, que acostumen a utilitzar els suports elèctrics com a talaies de cacera o com a llocs per reposar, menjar o dormir.