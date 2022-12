L'Institut de Vic podria deixar d'impartir «progressivament» ESO i Batxillerat

Representants del professorat del centre, acompanyats d'alumnes i famílies, han llegit un manifest. Foto: Adrià Costa

Els docents demanen respostes

L'AFA aposta pel projecte educatiu de l'Institut

Els alumnes, preocupats pel seu futur

Retorn als orígens

i sigui un centre dedicat exclusivament als cicles formatius i a la formació professional. En aquest sentit, des de la Generalitat expliquen que no s'ha pres cap decisió amb fermesa, tot i que sí que s'ha parlat amb elDes delde l'Institut de Vic, format per uns 60 docents, declaren que "el procés està més avançat" i que van rebre la notícia "l'últim dia del trimestre, el 21 de desembre, a les dues del migdia". En aquesta línia, Marta Domingo, actual professora de matemàtiques de 4t d'ESO a l'IES Vic, detalla que "se'ns diu que el centre passarà a acollir només la formació professional, i que de mica en mica, s'aniran traient totes les etapes educatives amb la sorpresa que començaran traient-nos el Batxillerat".En una concentració convocada per l'Associació de Famílies d'Alumnes i els professors del centre educatiu aquest dimarts al migdia, Domingo, qui fa 20 anys que treballa a l'Institut i en etapes anteriors havia format part de l'equip directiu, remarca que el què els agafa per sorpresa ésde la decisió i que volende la ciutat "perquè la massificació que es produirà en el cas que es faci la planificació prevista, anirà totalment en detriment d'aquesta a la ciutat de Vic".Domingo també ha volgut traslladar als mitjans la petició dels docents del centre al Departament d'Ensenyament, i ha dit que "tal com vam votar en un claustre de professors del 2019,, i que se'ns busqui una solució alternativa a traslladar-nos en bloc". També ha volgut subratllar que "el més important no són les parets, són les persones que formen l'equip i el projecte que té l'Institut, el qual l'avalen els resultats de les proves de selectivitat i l'acontentament de les famílies i dels alumnes".Amb actes com el d'avui, el col·lectiu de professors volen dirigir la pressió de forma. D'una banda, al Departament d'Educació, perquè "és qui fa la planificació i qui ha fet aquesta proposta, que pensin en les persones, en un projecte educatiu i amb la qualitat de l'ensenyament", remarca Domingo, i sentència que, de l'altra banda, es dirigeixen a l'Ajuntament de Vic, perquè "mirin si realment es vol passar de tres centres educatius públics a dos".Professors, alumnes i famílies s'han concentrat aquest dimarts al matí davant de l'Institut de Vic per protestar davant la possibilitat que el Departament d'Educació deixi d'oferir l'ESO i el Batxillerat en aquest centre. En un manifest, els docents han expressat la seva, que "afectarà negativament a la ciutat". També han volgut valorar la feina dels darrers anys qualificant-la "d'èxit educatiu" i han destacat el caràcter "pioner" del centre.En el manifest, els porfessors també demanen, i en aquest sentit, han manifestat que estan disposats a "escoltar propostes" i han sentenciat defensant "el model d'escola pública de qualitat" de l'Institut.Des de l', expliquen que es van assabentar de la notícia gràcies a una mare que també és professora del centre, i aleshores, van decidir convocar una reunió amb el director de l'Institut perquè "ens expliques els rumors de tancament". Així ho detalla Maika Muñoz, presidenta de l'AFA i mare d'un noi que actualment hi està cursant 4t d'ESO i que es veu afectat directament per la decisió del departament per la qual, el curs vinent, es deixaria d'impartir el Batxillerat al centre.Muñoz afirma que les famíliesi també manifesta que "no veiem malament que aquest centre acabi sent el de referència de cicles i de mòduls, però no entenem com s'encabirà l'ESO i el Batxillerat en aquest model".Així i tot, la presidenta de l'AFA creu quepel que fa a "com serà aquest trànsit" i diu que l'aposta de l'AFA és "que continuïn els docents que hi ha ara, que continuï el projecte, i que s'ubiqui en un altre lloc, però tot en bloc".Sobre la decisió del Departament d'Educació, Muñoz la defineix com ai que "no sabem quines en són les intencions, no sabem quina planificació hi ha, ens inquieta".L'Institut de Vic compta ambentre l'educació secundària i el Batxillerat. Els que es veuran afectats directament per la suposada decisió del Departament són els alumnes de 4t d'ESO que el curs vinent haurien de fer el pas cap a 1r de Batxillerat.En aquest sentit, la Laia Puntí, estudiant de 15 anys de 4t d'ESO al centre, explica que la seva intenció era continuar a l'IES Vic perquèi que es va decidir per aquest institut. La Laia també afirma que la decisió li "molesta" perquè ara haurà de buscar un altre lloc per continuar estudiant.L'Elena Castells, una altra alumna de 4t d'ESO a l'IES Vic diu que "quan ho vaig veure, em va impactar", tot i que explica que la decisió "no l'afecta", ja que vol fer el batxillerat artístic, però que és conscient que als seus companys sí, perquè molts. L'Elena sentència expressant que "crec que amb aquesta decisióperquè aquí hi entra molta gent i hi ha molta demanda".Per la seva banda, l'Ot Hernández, estudiant de 3r d'ESO, ha qualificat la suposada decisió del Departament com aperquè "molts hauran de canviar d'Institut, hauran de fer noves amistats i hauran de començar de zero".En els seus orígens, l'actual Institut de Vic va néixer l'any 1955 com a, i el 1979, va passar a anomenar-se. Tal com indicava el nom, de bon principi aquest centre educatiu impartia cicles formatius, i no va ser fins a mitjans dels anys 90 que s'hi va incorporar l'educació secundària.