Sant Tomàs passa a ser l'accionista majoritari de Vic Verd

, un acord que va aprovar el Patronat de la Fundació de Sant Tomàs el passat divendres 23 de desembre, i d'aquesta manera, es converteix en lad'aquesta entitat mercantil que, des del 2010, gestiona la jardineria i la recollida d'andròmines de Vic., que fins ara estava repartida entre l'Ajuntament de Vic (amb un 49% de les accions), l'Associació Sant Tomàs (un 42,4%) i Recollida i Reciclatge SL (amb un 8,6%), i que actualment, dona feina a 33 persones, 22 de les quals amb discapacitat.Després que el govern municipal de Vic optés per no prorrogar les empreses mixtes, l'Ajuntament va oferir a Sant Tomàs la possibilitat de, com a alternativa a la dissolució de la societat. Des de l'entitat social, se'n va valorar la compra "per tal d'aprofitar l'experiència acumulada durant aquests darrers 12 anys per Vic Verd en el servei prestat i per tornar-se a presentar al nou concurs municipal que sortirà l'any que ve i així aconseguirdins el paraigua de Sant Tomàs".L'Associació Sant Tomàs pagaràper aquesta compra d'accions, que li permet a l'entitat mantenir un registre de centre especial de treball actiu, disposar d'un nou instrument jurídic per poder canalitzar noves activitats, optar a ajuts i subvencions i establir aliances que assegurin noves oportunitats laborals al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca d'Osona.