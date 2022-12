Detingut a Masies de Roda per un delicte contra la salut pública

El passat dilluns 19 de desembre elsa l'entrada del polígon de les Masies de Roda.Una patrulla es va desplaçar al lloc, i s'hi van trobar un noi i una noia barallant-se. Quan els agents s'hi van acostar,En aquell moment, un segon vehicle dels Mossos arribava al lloc de la discussió, i va seguir el noi. Quan va aconseguir aturar-lo, en un carrer del mateix municipi, el van escorcollar i li van trobardins de la bossa.Es tracta d'un home de 32 anys, que va quedar detingut per un, i el dimecres 21 de desembre va passar a disposició judicial. A la noia, que se li pregunta per la baralla, explica que només era una discussió, i per tant, els agents dictaminen que no hi ha violència de gènere