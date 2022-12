​L'Hospital de Vic ha diagnosticat 214 casos de bronquiolitis en 3 mesos

Hi ha tractament per tractar la bronquiolitis?

Un virus estacional?

Consells per prevenir els contagis aquest Nadal

dels hospitals i dels centres d'atenció primària, així com les Unitats de Cures Intensives i els Serveis d'Emergències. Aquest és un episodi del qual cada vegada se’n parla més, però que, com afirmen els especialistes, s’ha donat sempre iL'no n'ha sigut una excepció i també ha vist com, en els serveis de pediatria, si acumulaven casos i casos d'infants i nadons que presentaven quadres de bronquiolitis. Des de l'1 de setembre i fins a mitjans de desembre, només a l'Hospital de Vic, s’hi han detectat, dels qualsn'ha parlat amb la, pediatre del Consorci Hospitalari de Vic D'entrada, la doctora ens aclareix que es considera bronquiolitis, i detalla que el responsable de la malaltia és el, "tot i que d'altres virus també poden desenvolupar la bronquiolitis".La bronquiolitis és unacausada per un virus que inflama i congestiona les vies i, generalment,. La tardor i l'hivern en són les èpoques més freqüents de circulació, però enguany, el virus ha arribat unes setmanes abans del què és habitual.La doctora Ruiz explica que, tenint en compte la vulnerabilitat i l'edat de l'infant, hi hauràque ens ajudaran a detectar la bronquiolitis, però en general, "parlarem de tos, mocs, dificultats per respirar, episodis de febre, el nen no tindrà gana, o fins i tot, poden presentar-se vòmits". L'especialista també remarca que, que poden presentar dificultats per respirar: "enfonsen molt les costelles quan respiren, enfonsen la panxa, i depenent de la gravetat, també podem observar com mouen les espatlles, el coll o el cap, perquè el seu sistema respiratori està tan col·lapsat que han d'utilitzar tota la seva força per obrir el pulmó". Ruiz també menciona que, els lactants petits, poden fer apnees (pauses respiratòries.)La bronquiolitis, però "dependrà del virus que l'hagi provocat i l'edat de l'infant". De mitjana, l'episodi central pot durar uns 7 dies, tot i que la tos i els mocs poden persistir.La doctora Ruiz detalla que, pels lactants petits, no hi ha medicació existent, i que els menors d'un mes de vida, sempre són ingressats "per protocol". La pediatra explica que, per la resta d'edats i sempre que el quadre mèdic sigui lleu, "aplicarem, com rentats nasals, intentar que estiguin confortables o evitar que estiguin en ambients carregats".L’especialista en malalties infeccioses del CHV també vol transmetre un missatge de calma, i detalla quei remarca que, per evitar contagis cal utilitzar "el sentit comú".Abans de la Covid, ens comenta la doctora, el virus responsable de les bronquiolitis, l'Vrs, començava a circular a l'octubre, es quedava fins al mes de març, i el pic de contagis es donava entre el pont de desembre i Nadal. Però, el primer episodi d'infecció respiratòria en un menor de 24 mesos, i ara, "ho estan passant tots de cop".Ruiz explica que "no sabem amb certesa perquè enguany el pic de contagis s'ha avançat, però segur que la pandèmia hi ha tingut alguna cosa a veure. De fet, el passat juliol, vam detectar que el virus ja voltava i ens va sorprendre molt, perquè. Amb la grip ha passat el mateix".Les festes de Nadal són sinònim de reunions familiars i amb els amics, i més després de dos anys de restriccions per la pandèmia. Per evitar els contagis per bronquiolitis, i de totes les infeccions respiratòries en general,i aconsella "l'ús de la mascareta, una bona higiene de mans, no fer petons i evitar al màxim possible el contacte amb persones que puguin tenir algun símptoma de refredat". D’altra banda, també és aconsellable "evitar les multituds i els espais tancats i sense ventilació".