Manlleu acollirà els primers cursos de la UVic el febrer de 2023

Escola de noves oportunitats

L'antiga biblioteca de Manlleu del carrer Baixa Cortada ja està a punt de rebre els primers estudiants de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya . En concret, tant la institució com l' Ajuntament Malgrat que no s'ha concretat encara quines carreres o màsters s'impartiran, l'alcalde de Manlleu,Tot plegat després que. Garrido s'ha felicitat per aquest fet i reconeix que esperaven poder-lo haver estrenat abans, però que no s'ha pogut fer.Amb tot, el batlle ha criticat l'actitud de l'oposició en aquest tema i recorda que el problema ha estat que la llicència d'activitats ha trigat més del que esperaven. Des d'ara i fins el febrer, Garrido ha assenyalat que“Nosaltres volem ser-hi i la universitat també creu que hi hem de ser. Ens calia disposar d'aquest equipament i a la UVic també”, ha remarcat el batlle osonenc.A més, des de l'Ajuntament han explicat que aquest centre comptarà també amb una planta específica per aquells alumnes de l'Escola de Noves Oportunitats de la Fundació Albir d'Osona . Es tracta d'una entitat que pretén combatre l'abandonament escolar i l'atur juvenil, a través de cursos i projectes que compten amb el suport de l'empresariat comarcal.Garrido també ha recordat que aquesta Escola de Noves Oportunitatsi a la resta de pobles i destaca que el Servei d'Ocupació de Catalunya l'ha dotat amb 1,6 milions d'euros.