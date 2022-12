​La Diputació de Barcelona amplia la inversió per crear sistemes d'energia renovable a Osona

Més 26 milions d'euros en ajudes per als municipis osonencs

En el ple d'aquest dijous, laaprovarà la primera acció d'implantació massiva d'a la demarcació amb l'objectiu d'ajudar els municipis a fer laen el marc del Programa sectorial Renovables 2030 El ple hauria d'aprovar una línia d'ajuts de 50 milions d'euros per finançar iniciatives d'com a la instal·lació deamb LED. A Osona, s'hi destinaran més de 26 milions d'euros, i ja s'han començat a fer actuacions, com en el cas de Centelles, on s'hi ha instal·lat unEl programa beneficiaràque han formulat 256 peticions (149 corresponents a energia fotovoltaica, 63 d'enllumenat públic, i 44 de calderes de biomassa). La majoria de projectes s'executaran al llarg de 2023, tot i que n'hi ha una part que ja s'estan executant aquest 2022 i d'altres no ho faran fins al 2024.Del pressupost total,, on ajudaran a reduir en més de 9 milions d'euros la factura energètica anual dels municipis. A més, aconseguiran unequivalent al consum d'unes 4.800 llars durant un any. També implicarà unde prop de 15.000 tones de CO2.El diputat d'Acció Climàtica,, ha presentat aquest dimecres el pla, que suposa "la primera acció d'implantació massiva de renovables a Catalunya".A la comarca d'Osona, la Diputació de Barcelona ja ha finançatinvertint un milió i mig d'euros amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la Comunitat Francesc Macià, així com dues pèrgoles en aparcaments i una coberta a la pista poliesportiva. En aquest sentit, es preveu que Centelles assoleixi reduir la factura energètica en gairebéanuals gràcies a aquestes instal·lacions.Josep Paré, alcalde del municipi, ha remarcat que aquestes iniciatives "representen, i ha afegit que "s'han complementat amb la millora de l'eficiència de l'enllumenat públic. De fet, acabarem l'any amb la meitat de l'enllumenat substituït".