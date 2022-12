Centelles ofereix un servei de bus municipal gratuït

Un recorregut de 17 parades

Aquest dijous, de vuit del matí a dues del migdia, serà la segona setmana que un autobús recorri diferents de punts de Centelles amb l'objectiu de, ja que no disposa de transport públic local. Centelles, municipi de 7.500 habitants, té un desnivell important, i algunes persones, moltes d'elles grans, tenenper anar al centre o accedir als principals serveis.Amb aquest context, l' Ajuntament de Centelles ha posat en marxa la prova pilot d'oferir un, amb l'objectiu de fomentar el, però perquè també. Si la prova pilot té èxit, la idea del consistori és ampliar la línia i oferir unamb Balenyà, Sant Martí de Centelles i Tona pel mercat setmanal dels diumenges.El nou servei, que va entrar en funcionament el 15 de desembre, compta amb, amb la finalitat principal d'acostar a les persones, moltes d'elles amb dificultats per desplaçar-se, al centre del poble i als equipaments de primera necessitat.L'Ana Suárez, una veïna de 85 anys, explicava a l'que havia deixat d'anar al casal de la gent gran per, i detallava que "ara podré anar a comprar, a la farmàcia i al casal. A mi em costa molt pujar al centre, soc gran i em canso molt a peu". En aquest sentit, des de l's, la seva presidenta, Crisitna Mancebo, explica que alguns dels seus 300 socis havien deixat d'anar-hi precisament per aquesta qüestió.Josep Paré, alcalde de Centelles, detalla queper anar a comprar als comerços del poble o fer gestions. Segons el batlle, a banda de facilitar la mobilitat dels veïns, també serà una solució perquè la gent s'acostumi a fer servir el bus "com un servei més" per anar al centre i poder deixar el vehicle propi a casa o també per connectar-se amb el tren.Centelles ha pogut finançar el cost d'aquest servei, que s'ofereix de forma gratuïta, gràcies a una subvenció de la, i la idea del consistori és que, si funciona i la gent el fa servir, aquest bus també es pugui estendre a escala supramunicipal els diumenges, aprofitant que hi ha mercat setmanal, perquè persones de poblacions veïnes com Balenyà, Tona o Sant Martí de Centelles el puguin utilitzar.