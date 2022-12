Generalment, les nines es presenten i s'exposen pensant amb el rol de cuidadora de les dones. Foto: Cedi

Quins requisits ha de complir una joguina per ser inclusiva i lliure de sexisme?

Els cotxes i els camions són joguines que solen atraure l'atenció dels nens. Foto: Alba Carreres

El nou codi deontològic de publicitat no sexista de joguines

i els més petits de la casa, nerviosos i emocionats,que volen que els faci cagar el tió i que els portin els Reis Mags. Aquest fet, sovint es converteix en, que han d'investigar i decidir amb quinesobsequiaran els menuts de la casa.Els infants, que no són conscients delsals que estem exposats d'ençà que naixem, sovint se senten atrets perque els predisposen a adoptar certes conductes ique reforcen les bases de lai els confereixen una visió del món que, moltes vegades, resta allunyada de la realitat.És per aquest motiu que resulta crucial fomentar unTot i això, encara hi ha qui creu que les nines són per les nenes i els cotxes pels nens, i de fet, els catàlegs de les grans marques de joguines i l'organització de les seves botigues, sovint contribueixen a perpetuar lesi laLa Cristina i en Martí són els pares de l'Elna,. Ens expliquen que la seva filla demana per aquest Nadal "alguns instruments musicals, un joc de construccions i pintures" i subratllen que intenten que la seva filla tingui. Amb tot, però, reconeixen que aquesta labor és complicada perquè "les botigues de joguines, així com els catàlegs, continuen classificant les joguines passant completament d'aquests valors". En Martí conclou que "a casa, no funciona el fet de diferenciar entre si ets nena o nen a l'hora d'escollir les joguines, tenim cuinetes i nines, però també tenim pilotes, cotxes i bicicletes".La Daria i l'Albert tenen una visió diferent. Ens expliquen que, la Kiara,, encara és petita "i se sent atreta pels colors de qualsevol joguina, li agrada mirar contes, jugar amb nines i també amb cotxes". En aquest sentit, no creuen que hi hagi joguines sexistes sinó queLa Kiara juga amb "pilotes, cuinetes, cotxes, animals, nines, pintures, jocs de construcció, amb tot", afirma l'Albert, que afegeix que "tot i que encara és molt petita, ben segur que a través de la publicitat, aviat començarà a entendre que hi ha productes per nens i d'altres per nenes, perquè el màrqueting treballa perEl cas de l'Àlex i la Maite és diferent. Ens detallen que, en Pau,"no pot evitar" sentir-se atret per "la secció de joguets masculinitzats, com cotxes o videojocs", afirma la seva mare. Amb tot, no s'hi oposen: "Deixem que en Pau jugui amb el que vulgui, sempre marcant límits, però no li podem prohibir, però sí que,perquè no es construeixi unes expectatives i uns valors erronis de com ha de ser la societat i el seu futur".En Xavier Giménez, consultor especialitzat en gènere i drets humans, detalla que, a trets generals, un joguet, per fomentar un oci infantil inclusiu, "ha d'estar, és a dir, no representar només elsque dicta el patriarcat, opropis de les classes dominants, i tampoc hauria d'estar subjecte alsD'altra banda, Giménez explica que, aquesta joguina, hauria de, per exemple, "ensenyant els diferents colors de pell o els diferents tipus de cossos".En definitiva, una joguina inclusiva i lliure de sexisme, conclou el consultor, "ha de representar, de forma molt més amplia i normalitzada,, i no ha de crear falses expectatives als infants al voltant del què s'espera que siguin".Amb tot aquest context, l'1 de desembre va entrar en vigorun document que dictamina que ja no es poden emetre anuncis de joguines, com per exemple, de cuinetes o nines, si estanL'objectiu de la mesura és que els anuncis destinats a la infànciai que siguin constructius.Aquest nou codi , que, s'ha fet realitat gràcies l'acord entre el Ministeri de Consum i l' Associació Espanyola de Fabricants de Joguines (AEFJ) Autocontrol , organisme independent que regula la indústria publicitària a Espanya.La mesura pretén lluitar contra l', i busca generar en els més menuts, una imatge plural, igualitària i lliure d'estereotips, evitant així la reproducció dels rols de gènere i de la discriminació que imperen en la nostra societat.