La carretera de la Vola, entre Manlleu i Torelló, tram d'alt risc d'accident

Actuacions per millorar-ne la seguretat

(formada per 1.584 quilòmetres i una mitjana de 2.315 vehicles diaris)En concret, s'ha estabilitzat en unsEn aquest 2022 es té constància deAixí ho reflecteix l'estudi EuroRAP 2022 sobre accidentalitat al conjunt de la xarxa viària catalana, que s'ha presentat aquest dilluns amb la presència de Pere Pons, diputat d' Infraestructures i Espais Naturals , que ha destacat ressaltat la importància de lesque es realitzen, especialment als trams que figuren com de risc alt i molt alt.A Osona, l'informe destaca com a, entre Manlleu i Torelló.Altres vies problemàtiques són la BV-5001, coneguda com a, que manté un tram de risc d'accident molt alt entre Martorelles i Vilanova del Vallès ientre Olesa de Montserrat i Castellbisbal, que també forma part de la categoria.En tots aquests trams de risc d'accidents, la Diputació de Barcelona hi ha feti està treballant amb noves mesures, especialment en la construcció de rotondes en les interseccions, així com en la construcció de vials segregats per a ciclistes i vianants, a més d'obres peren revolts i ampliació de vorals.En aquest sentit, Pons també ha remarcat que, en el conjunt de la xarxa de carreteres locals de Barcelona, "el 50% dels accidents hi apareix implicada una moto, un ciclomotor, o una bicicleta, fet que obliga a fer actuacions per millorar la seguretat delsAixí, segons la Diputació, en el conjunt de la xarxa local, ja hi ha en servei 184 km de carrils de bicicletes i vianants, així com 1.170 km de carretera condicionada per a la circulació de vehicles de dues rodes prioritzant els trams amb més accidentalitat, amb unaen condicionament de barreres.