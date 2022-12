​Prats de Lluçanès aprova el pressupost de 2023

Projectes transformadors pel municipi

en el ple municipal del mes de desembre, amb els vots a favor de, i els vots en contra de l'oposició, formada perPer a l'exercici 2023, els comptes contemplen, xifra que suposa un augment de gairebé 150.000 euros respecte del de 2021. L'alcalde de Prats, Jordi Bruch, defineix els comptes com a "realistes i continuistes" i ha recordat que tenen en compte laDel pressupost de 2023, l' Ajuntament destinaràa projectes d'inversió idel municipi.Entre els més desatacats hi ha lade Prats de Lluçanès, projecte pel qual s'invertiran 952.900 euros enfocats a treballar en la línia de l'i la sostenibilitat.En els comptes municipals del 2023 també s'hi contempla la inversió de 320.000 euros a la. La inversió més important (a on es destinaran 280.000 euros) servirà per, a més de fer millores tècniques i de seguretat a tot l'equipament. També es destinaran 10.000 euros a la, i 30.000 euros a la renovació d'una de lesde les que disposa el municipi.El consistori té previst invertir 18.000 euros per a la redacció del projecte de, 28.000 euros a feri a la supressió de barreres arquitectòniques, 7.000 euros peri 16.8000 euros que s'invertiran enFinalment, els pressupostos 2023 de Prats de Lluçanès mantenen l'aposta de potenciar eli eldel municipi, a on es destinarà una partida per a promoció econòmica de 26.000 euros.