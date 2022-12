Vilanova de Sau, escenari de la trobada de famílies ucraïneses

Amb "les cures" al centre

ha acollit aquest cap de setmana la, una iniciativa impulsada des del Departament d'Igualtat i Feminisme i amb la col·laboració de Fundaesplai , agrupació d'entitats que treballen a favor dels infants, els joves, les famílies i el Tercer Sector des dels àmbits educatiu, social i mediambiental.Unes colònies aque han reunit, han tancat aquesta iniciativa, que té per objectiudels infants i adolescents, i alliberar temps a les famílies, especialment per a les dones.Temps x Cures Ucraïna va sorgir poc després de l'esclat de lai de l'arribada de, sobretot dones i menors a càrrec seu, una iniciativa per la qual lahi ha destinat un milió i mig d'euros.En declaracions a l', la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs , ha recordat que "les cures, especialment dels infants i els adolescents, són responsabilitat de tothom, no només de les dones", i remarca que "és imprescindible que hi hagi polítiques que les reconeguin i les recolzin".Vergés també assegura que aquest és elque necessita Catalunya, però recorda que, per poder-lo tirar endavant, el Govern ha de tenir "les competències senceres en matèria dei que l'Estat transfereixi tots els recursos per fer-hi front".Un total des'han beneficiat del programa. Des del mes de juny s'han dut a termei s'han dinamitzatper tot Catalunya, el que han suposatGràcies a aquesta iniciativa,per la guerra a Catalunya s'han format com a monitores de lleure,a menjadors escolars iDurant l'acte de benvinguda a la casa de colònies de Vilanova de Sau,, una mare ucraïnesa que s'ha format en l'àmbit del lleure i que actualment està treballant com a monitora de menjador, ha assegurat que l'experiència ha estat molt beneficiosa. Korolenko apunta que "aquesta experiència m'ha permès relacionar-me, conèixer persones i", ha apuntat.Per la seva banda,una jove de 12 anys que actualment viu a Blanes, explicava queEn total, a Catalunya hi ha, i d'aquestes, només 3.575 estan ateses pel programa estatal de refugi. Aquesta xifra representa només un 16,4% del total.