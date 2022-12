Lluïda Fira de la Tòfona de Centelles

Fira de la Tòfona de Centelles 2022. Foto: Osona.com

Èxit dels tallers de cuina

Un dels tallers de cuina de la 15a Fira de la Tòfona de Centelles. Foto: Osona.com

Atractiu del concurs de gossos tofonaires

Nil Camps i el seu Braco, guanyadors del 9è Concurs de gossos tofonaires. Foto: Ajuntament de Centelles

s'ha convertit aquest cap de setmana enActivitats gastronòmiques i lúdiques han pivotat al voltant d'aquest fong tan preuat, protagonista de la quinzenaal municipi.La fira, organitzada per l' Ajuntament de Centelles , és un espaique ha permès als visitants que s'hi ha acostat en algun moment del cap de setmana, aprendre sobre la tòfona.Els expositors han explicat aque, en aquesta ocasió, el preu de la tòfona ha rondat els, un preu que ha pujat respecta altres edicions, perquè igual que ha passat amb els bolets,a causa de les altes temperatures i les escasses precipitacions.La Fira de la Tòfona ha ofert durant tot el cap de setmanaLes classes magistrals han comptat amb la participació de xefs de diferents restaurants i col·lectius de la comarca, que han ensenyatals participants per manipular aquest producte a la cuina i gaudir de la sevaEls visitants de l'esdeveniment van gaudir durant el migdia del dissabte d'una de les activitats més atractives de la fira: elLa tòfona és un fong únic que es troba sota terra, prop d'arrels i arbustos, i és complicat de trobar a simple vista o amb l'olfacte humà. Per això, s', que tenen un olfacte molt desenvolupat, perquè aprenguin a desenterrar-les.Durant les proves del concurs, els organitzadors enterraven diferents tòfones en un recinte tancat i controlat, i els gossos tofonaires, acompanyats dels seus amos, havien de trobar-lesEn segon lloc va quedar-hi, el bronze va ser peri, en quarta posició,, tots tres amb gossos de la raça Lagotto Romagnolo.