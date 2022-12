La fusta omple Torelló de visitants

La Fira Tocafusta que s'ha fet aquest cap de setmana a Torelló ha portat desenes de visitants a la capital del Ges. Parades i un munt d'activitats al centre del poble en la que ha estat la quarta edició d'una fira que vol consolidar-se a la ciutat. De fet, des de l'Ajuntament consideren que encara té “molt camp per córrer” i aposten perquè la Tocafusta acabi sent un referent a Torelló, aprofitant la tradició de la localitat amb la fusta.



En aquest quart any destaca l'aposta decidida per fer encara més transversal la fira i els infants entre 1 i 5 anys han pogut gaudir de jocs adaptats a la seva edat. Aquest va ser un dels objectius que es va marcar l'Ajuntament i s'ha aconseguit, ja que pels carrers del centre de la vila s'ha vist molta mainada gaudint dels tallers i jocs que es feien.

En aquest sentit, entre les activitats que més han destacat hi ha la RE-CREA. Es tracta de jocs de fusta creatius, enginyosos i participatius, construïts pels alumnes del taller que porta el mateix nom.a la plaça Jacint Verdaguer.. Els torellonencs i els visitants de pobles propers han pogut veure i comprar en els diferents negocis que han volgut estar en aquesta quarta edició. El museu de la Torneria també ha acollit activitats com a centre neuràlgic i icònic de Torelló.La plaça Nova, la Plaça Vella, la plaça Coll Dorca, la de la Vil·la i la Jacint Verdaguer han estat els espais on grans i petits han pogut gaudir d'una proposta amb moltes activitats. La fira també ha servit per animar el, que ha vist com s'incrementaven els visitants.Tot plegat ha coincidit amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio que també ha ajudat a veure més ambient als carrers de Torelló.