El 15% d'ingressos a la província de Barcelona són per malalties cardiovasculars

Fomentar hàbits saludables

d'enguany, que se celebra aquest cap de setmana , està dedicada a la, la principal causa de mort dels països desenvolupats. Les hospitalitzacions per aquest tipus de patologies no paren de créixer, i per exemple, només a la província de Barcelona, durant el 2021,Aquesta és una de les conclusions de l'anàlisi que ha fet per la Diputació de Barcelona a partir de dades dels, excloent la capital, Barcelona, i a partir de les dades del CatSalut i l' Institut Nacional d'Estadística (INE). En aquest context, al mateix any va haver-hiper aquest cas. Els pacients tenien una(71 anys els homes i 78 les dones). En aquest sentit, la taxa d'ingrés en homes és significativament superior a la de les dones, amb 19 i 11 ingressos anuals per cada 1.000 habitants, respectivament. L'anàlisi de la mortalitat en els últims 15 anys (del 2007 al 2021) mostra quePel que fa a les principals patologies que causen l'ingrés, en les dones són la(22%), lesagudes (20%) i lacongestiva (17%). En el cas dels homes aquestes patologies són les malalties cerebrovasculars agudes (19%), la hipertensió (14%) i l'(13%).Destaca també que tres de cada deu defuncions en dones, i quatre de cada deu en homes, són per una malaltia cardiovascular. En xifres absolutes, aquestes dades es tradueixen en el fet queEn ambdós sexes, les malalties cerebrovasculars són les que causen més defuncions.Les malalties cardiovasculars sónque afecten la qualitat de vida de les persones i poden generar seqüeles irreversibles i dependència, i sovint, agreugen altres malalties.Els professionals de la salut remarquen que mantenir una alimentació saludable i equilibrada, no fumar, eliminar o reduir el consum d'alcohol, fer exercici físic aeròbic d'intensitat moderada, reduir l'estrès i controlar la pressió arterial i els nivells de sucre i colesterol en sang són hàbits per a unDes de l' Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona s'ofereix als ens locals de la província recursos peramb l'objectiu de prevenir factors de risc associats a l'aparició de malalties cardiovasculars. Entre les principals línies d'acció, hi ha educar i conscienciar sobre la importància d'hàbits saludables, dissenyar models urbanístics que promoguin les, les àrees per ai els desplaçaments a peu o en bicicleta, garantir l'accés equitatiu als recursos sanitaris o facilitar la disponibilitat d'