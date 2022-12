​L'exalcalde republicà Marià Serra i Badell tindrà un carrer a Vic

La figura de Marià Serra i Badell

Així es va aprovar en el ple d'aquest dilluns de l' Ajuntament de Vic , amb els vots a favor de Junts, ERC i Capgirem Vic, i amb la negativa de la regidora no adscrita, Carme Tena. El carrer s'ubicarà en una, entre l'Avinguda Olímpia i el carrer del Nadal.Albert Palou, regidor d', va destacar que erael fet de donar el nom de Serra i Badell a un carrer de Vic. Palou va remarcar que aquest procés, una iniciativa del grup d'Esquerra que es va exposar per primera vegada en un ple municipal de 2013, sempreCarla Dinarès, regidora de, va manifestar la voluntat del seu grup explicant que hi votarien a favor, però que aquest fet suposava entrarEn aquesta línia, Dinarès va exposar que, i va aclarir que Capgirem parteix d'una militància feminista i va sentenciar amb unPer la seva banda,malgrat haver-hi donat suport en votacions anteriors com a representant del Partit Socialista. Tena declarava que "aquests dies he estat estudiant la figura de Serra i Badell, i he descobert que hi ha un període de la seva etapa a la política vigatana queFinalment,, regidor de Manteniment i Serveis, i candidat a l'alcaldia de Junts per Vic a les eleccions municipals de 2023 , va detallar que la proposta fa anys que camina, i va celebrar-ne l'propietari d'una petita fàbrica de curtits a Vic, fou un, essent alcalde entre el 1931 i el 1934 i entre el 1936 i el 1938, coincidint amb l'inici de la Guerra Civil Espanyola i fins pocs mesos abans de l'ocupació franquista de la ciutat el febrer del 1938.El 1939, amb la fi de la guerra, Serra i Badell, on es va retrobar amb la seva família, i el 14 d'abril del 1942, embarcaven en un vaixell rumb a, a on arribaren el 22 de maig del mateix any. Es va instal·lar a la capital del país, i dos anys després, va morir víctima d'un càncer d'estómac. Part de la seva família contínua vivint.