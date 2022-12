Cap de setmana tofonaire a Centelles

Una nova edició de la Fira de la Tòfona arriba al municipi osonenc, que es tornarà a omplir d'espais diversos ambal voltant del món d'aquest fong únic que es troba sota terra, prop d'arrels i arbustos, i que a simple vista o amb l'olfacte humà és realment complicat de trobar, per no dir impossible.L' Ajuntament de Centelles és l'encarregat de l'organització de l'esdeveniment, que garanteix. La fira permet als visitantsmés sobre el fong amb expositors de productes, tasts i maridatges de productors. A més, aquesta any també es proposa una nova edició de la iniciativa Menja tòfona a Centelles, on diferents restaurants del municipi ofereixen menús onEl tret de sortida de l'esdeveniment serà el dissabte, quan s'obrirà l', situat al passeig del municipi. Un dels plats forts de la jornada seran els diferentsque s'impartiran durant tot el dia a la plaça Major de Centelles, i que comptarà amb les classes magistrals de xefs de diferents restaurants i col·lectius de la comarca.A les 12 del migdia començarà un dels actes més esperats, el, animals preparats i ensinistrats perquè amb el seu desenvolupat olfacte desenterrin aquest preuat fong.Al llarg del dia també es duran a terme, a més d', com la conferència a càrrec de Francesc Quilez Corella, conservador en cap del Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu Nacional d'Art de Catalunya , o la mostra de documents del Fons Especial de Tòfones a la Biblioteca La Cooperativa El diumenge 18, l'esdeveniment es mesclarà amb el mercat setmanal al nucli antic de Centelles i amb activitats relacionades amb, dedicada enguany a laA les nou del matí s'obrirà de nou l'accés a l'Espai firal, i a partir de les 10, començarà elParal·lelament tindrà lloc unaa càrrec d'Albert Capdevila, de Cuadrat Valley.La fira, que enguany arriva a la, comptarà amb unque connectarà de les nou del matí a les dues del migdia, els municipis de Tona, Balenyà, Centelles i Sant Martí de Centelles.Consulta