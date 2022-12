Proenergia impulsa la compra conjunta de plaques solars amb un segon grup d’empreses d'Osona

Un terç de l'energia que consumeixen les empreses

Un segon grup de compra

Primer pla d’un muntatge de Proenergia Osona. Foto: Creacció

ha tancat el programa pilot adreçat a vuit empreses per a la compra conjunta de plaques fotovoltaiques en unesEl servei per fer una inversió en plaques solars té assegurada la seva continuïtat, ja que Proenergia ha iniciat el procés per tal deper constituir unés una iniciativa que pren rellevància en el context actual, ja que la pujada del preu de l'energia posa en perill la viabilitat d'algunes empreses. També respon a la necessitat d'adaptació al canvi climàtic i a la reducció progressiva de recursos materials i energètics.En total, les vuit empreses que han participat en la prova pilot, han fetLes plaques que han obtingut, generen de mitjana, i per tant, calculen que els suposaràLa producció anual d'aquestes instal·lacions voreja els 174 MWh, que equival a l'electricitat que necessitenA més, cal tenir en compte que des que es va iniciar el programa, i fins al 30 de novembre, la iniciativa ja ha evitat l'emissió d'unesProenergia ha oferta les empreses participants, des de l'avantprojecte fins a la instal·lació de les plaques. En aquesta línia, Olga Cabeza, tècnica coordinadora de Proenergia Osona, explica que "les empreses, especialment les més petites, no tenen ni el temps ni els coneixements per dedicar-se a buscar les millors ofertes o fer tota la paperassa. I per això ens han donat la seva confiança". Cabezas també afegeix que "no hi ha camí de retorn. La viabilitat de moltes empreses implica reduir el consum energètic i generar la seva pròpia energia, ja sigui amb la fotovoltaica o amb altres mecanismes d'autoconsum".Després de tancar amb èxit el primer grup de compra, des de Proenergia, projecte que promou la competitivitat del sector industrial d'Osona a través de l', posa en marxa unaper la compra de plaques solars.En una primera fase, a les empreses interessades a formar part de la iniciativa, se'ls oferirà, basat en les necessitats particulars de cada una d'elles. Un cop l'empresa avaluï la proposta, i si decideix tirar endavant, podrà formar part del grup de compra conjunta.Proenergia Osona és un programa impulsat per les, juntament amb l' Agència de l'Energia d'Osona del Consell Comarcal d'Osona i les associacions empresarials. Actualment, en formen part, amb, que reben suport i assessorament en la contractació, les factures, l'adhesió al grup de compra d'energia o l'àmbit de l'autoconsum fotovoltaic.