Decepció i orgull de la comunitat marroquina a Osona

S'ha acabat el somni de la comunitat marroquina d'Osona que ja havia fet un costum el sortir ales victòries en el Mundial de Qatar . La derrota amb França va deixar els aficionats decebuts -molts ja es veien a la final d'aquest diumenge- però també orgullosos del recorregut de la seva selecció, la primera africana a arribar a una semifinal mundialista.Els aficionats marroquins de Manlleu no es van voler perdre el partit i. Banderes del Marroc, crits de suport i gerro d'aigua freda amb el gol de Theo Hernández.A partir d'aleshores patiment i emocions a flor de pell amb les constants ocasions de la selecció africana que, malgrat lluitar-ho,. Dels bars, però, els veïns de Manlleu d'origen marroquíEn Mimoun és cosí del propietari d'un dels bars on es van reunir més aficionats a seguir el partit. Explicava que li sabia greu haver perdut, però recordava que han fet història. “En Soufian té 19 anys i se'l veia capcot. Comentava que. Si arriben a passar contra França està convençut que s'haurien emportat la copa del món cap a casa. De totes maneresLa immensa majoria dels que van seguir el partit al bar, però. Vic, Manlleu i Torelló han estat testimonis d'un somni de la comunitat marroquina d'Osona que confia en el proper Mundial per tornar a donar la sorpresa.