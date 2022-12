L'església de la Pietat de Vic acull el primer mercat de segona mà de la ciutat

Al mercat Ressó situat a la Pietat de Vic també si poden trobar joguines de segona mà. Foto: ACN

Un espai singular

Donar continuïtat al projecte

Des d'aquest dijous 14 de desembre i fins al 5 de gener, l'església barroca de la Pietat de Vic serà l'escenari deEs tracta del, una iniciativa que neix de l' Associació Tapís , la Fundació Areté , l' Associació Ashes , la Fundació Trueta i la cooperativa La fera Ferotge , cinc entitats compromeses amb l'de la ciutat. Aquest projecte, que també compta amb el suport de la Mancomunitat la Plana i de Creacció , és una de les novetats d'enguany per a la campanya de Nadal de Vic Les parades que es podran trobar a la Pietat oferirancom llibres, parament de la llar, decoració per la casa, roba, complements i productes infantils, d'entre altres. Allarga la usabilitat i donar una segona vida als objectes és el propòsit de Ressó, que aposta pelEn aquesta línia, en declaracions a l', Jordi Codina, d'Areté, explica que aposten peri assenyala que "moltes vegades tenim objectes a casa dels quals ens en volem desfer, però que encara tenen utilitzat, i la reutilització sempre és una opció molt millor abans que portar-los a la deixalleria o abandonar-ho al carrer".En el mercat social de reutilització s'hi troben parades de les cinc entitats que l'organitzen, les quals aporten materials que habitualment ja venen a les botigues que tenen a la ciutat. En aquesta ocasió, però, han fetque poden tenir sortida durant les festes nadalenques.Trini Molist, de l', subratlla que "és moment de començar a promoure aquest tipus de consum" i afegeix que "antigament, s'havia associat els objectes de segona mà a productes de baixa qualitat, tot i que això està canviant". En altres llocs, com a l'àrea metropolitana de Barcelona o a molts països europeus està més estesa, una tendència que cada vegada està més generalitzada, sobretot per laEltambé serà sinònim de, i s'han programat activitats paral·leles al mercat, com una cantada de nadales, l'actuació de jazz de Philippe Colom Swing, el saxo de Pep Poblet o tallers de reparació de bicicletes ocostura creativa o pintura.L'és l'espai que acull el projecte, una elecció pensada per donar un aire singular a una. En aquesta línia, Molist explica que "la proposta de fer-ho aquí encaixa molt, sobretot pel contrast entre allò antic i allò modern, que també hi ha en els nostres productes".Des de l'organització assenyalen que, si la proposta té èxit, les entitats es plategen instal·lar el projecte ende la ciutat de Vic, sigui en una botiga o en un centre comercial amb una àmplia gamma de productes reutilitzats.Aquesta proposta estaria en sintonia amb un dels objectius principals de les entitats que han treballat la proposta, que és la de la