Un problema amb la calefacció obliga als alumnes de l'Escola d'Art de Vic a fer classes en línia

Els 400 alumnes de l' Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic (Eartvic) estan fent les classes telemàticament degut adel centre.A través de les xarxes socials, l'escola ha detallat que no disposen "deper tal de realitzar les classes amb normalitat" i que "es veuen obligats a cancel·lar-les fins que el problema no s'hagi resolt".Segons el Departament d'Educació i s'està treballant per poder solucionar-ho i reprendre les classes presencials.De fet,, quan la calefacció del centre ja no funcionava, i alguns alumnes van haver de seguir les classes abrigats. L'equip directiu de l'Eartvic va demanar poder tancar el centre a l'espera de resoldre l'avaria.Tot i això,ha pogut saber queper a tots els alumnes que necessitin utilitzar-ne les instal·lacions, com per exemple, aquells que necessiten treballar en els tallers d'art dels que disposa l'escola., i des del centre esperen tornar a la normalitat el divendres.