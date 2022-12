Recuperen els boscos de ribera de l'entorn del riu Ter al seu pas per Torelló

Recuperació del cabal en un tram del riu Ter al seu pas per Torelló. Foto: ACN

Futures actuacions

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha completat el, centrat en la, un hàbitat en regressió a Catalunya.Dins d'aquest programa,, a la zona de les Gambires i illa Sorral a Torelló, s'ha rebaixat el nivell de sediments, s'han introduit noves plantacions d'arbres autòctons, s'han retirat les espècies invasores i s'han construït refugis per llúdrigues amb material sobrant. D'altra banda, en el marc d'aquest projecte també s'ha fet seguiment de ratpenats a la zona i de macrovertebrats, entre altres espècies.En declaracions a l', Jordi Camprodon, un dels investigadors del projecte, alerta que, quan n'hi haurien d'haver milers, i "estan a punt de desaparèixer".En aquesta mateixa línia, Camprodon explica que les vernedes "són un dels hàbitats més significatius i d'interès de conservació prioritari en l'àmbit europeu", i que amb aquest projecte, es volEls fenòmens extrems derivats deltambé van en detriment dels boscos, i l'investigador remarca que, aquest fet, "ja està comportant que hi hagi més recurrència de les crescudes dels rius i també de les sequeres".Les actuacions fetes dins del projecte europeu Life Alnus també permetran que hi hagid'espècies que, fins ara, no eren presents en aquesta zona del Ter.A més del Ter,per recuperar l'aspecte natural d'aquestes zones fluvials que contribueixen a evitar grans destrosses per inundacions en cas de fortes pluges i multiplicar la biodiversitat.El projecte també ha traçat accions prioritàries en un futur, i l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ja s'ha compromès a portar-ne algunes a terme. En aquesta línia, Eve Garcia, representant de l'ACA, ha explicat que ja, tot i que remarca que per cada resclosa que es vulgui suprimir calen entre 5 i 7 anys per fer tots els passos administratius.Els investigadors continuaran fent seguiment de les zones on s'ha treballat, i detallen que la idea és exportar el projecte a altres punts que pateixin la mateixa problemàtica.