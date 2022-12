​Seva instal·la una àrea d'emergència de residus

L'Àrea d'emergència de residus: Què, on, quan i com?

Aquest dilluns 12 de desembre ha entrat en funcionament la nova, una zona d'ús exclusiu pels veïns i veïnes del municipi. Des de l' Ajuntament adverteixen que aquest recurs, i recorden que la gestió dels residus domèstics a Seva es basa en elAquesta és una mesura que s'està implementant en els municipis que formen part de la Mancomunitat La Plana , i també la podem trobar, per exemple, a Sant Miquel de Balenyà, al polígon de l'Avellanet , i amb les mateixes mesures d'ús. Les instal·lacions tenen l'objectiu d', i avançar cap a una major sostenibilitat.A la nova zona de residus,, s'hi podrà portar matèria orgànica, reciclables, resta, vidre, oli i càpsules de cafè. Per contra, tal com expliquen des de la Mancomunitat, està prohibit dipositar-hi voluminosos, restes vegetals, residus especials, ramaders o agrícoles.D'altra banda, els ciutadans del municipi no podran utilitzar aquest servei sempre que ho considerin, ja que. En aquest sentit, els habitatges dels residents habituals al poble podran disposar de l'àrea d'emergència de residus dues vegades al mes, mentre que els habitatges de segona residència, podran accedir-hi quatre cops., i s'hi podrà accedir mitjançant una aplicació mòbil.