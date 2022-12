​El Grup de Defensa del Ter abandona la «Taula de purins»

El GDT deixem la #TauladePurins. Durant tot aquest temps hi hem assistit per defensar el nostre discurs, plantejant com a solució viable a la contaminació dels aqüífers reduir dràsticament la cabana porcina i un canvi de model productiu.

▶️ Comunicat: https://t.co/33jNE52QzX pic.twitter.com/Mf1K1Ca8C6 — Grup de Defensa del Ter (@GrupDefensaTer) December 13, 2022

Una bassa de purins a Folgueroles. Foto: ACN

La Taula de purins

Aquest dilluns al vespre, el Grup de Defensa del Ter (GDT) ha anunciat en roda de premsa i a través d'un comunicat queSota el lema Prou maquillatge verd al sector porcí. Aquí no hi pintem res, el grup ecologista denuncia que la Taula de purins, tal com l'anomenen ells, respon a un "rentat de cara verd" del sector ramader de la comarca, i destaquen quePer escenificar la marxa de l'espai, representants del GDT vanque es troba davant de l'edifici del Consell Comarcal d'Osona. Aquest monument, segons els ecologistes, és la representació de "l'ostentació i de l'acumulació de riquesa i poder del sector industrial del porc" i afegeixen que representa "al pensament patriarcal", iEn aquesta mateixa línia, el grupque "posi al centre de tot la natura, la vida i el bé comú", i proposen reduir la cabana porcina de la comarca.L'entitat ecologista es va incorporar a aquest espai de diàleg el 2016 per intentar dirigir el sector agroalimentari de la comarca cap a. Ara, però, han decidit abandonar aquest òrgan perquè creuen que la seva finalitat és "esquivar" les multes d'Europa, i afegeixen que la taula és un espai "on només es plategenque serveixen d'interès del".Des del GDT, un fet que, segons diuen, es tracta de manera "dramàtica" a l'espai de la Taula, i subratllen que, en aquestes instal·lacions, s'hi asseca purins amb gas natural i denuncien que s'aprofiten de les primes a les energies renovables.Finalment, l'entitat critica que només es busquen fons de finançament "per seguir amb un, i que només enriqueix uns pocs", i subratllen que, per exemple, enguany s'ha superat el rècord ena la font de Gallisans, a Santa Cecília de Voltregà., basat principalment en el sector ramader i carni,, tant en nombre d'empreses, com de treballadors i facturació, i per tant, és important per a l'. Amb tot, aquesta especialització també, on en destaca la contaminació de les aigües subterrànies a causa de l'excedent de les dejeccions ramaderes.La majoria de municipis de la comarca estan declarats com ai s'estima que el 50% de les fonts d'Osona presenten uns valors de nitrats superiors als acceptables per a la seva potabilitat.també generen emissions d'amoníac, tòxiques per a la salut humana i animal, emissions de gasos d'efecte hivernacle, principalment de metà i òxid nitrós, i de males olors, i impacten directament en la biodiversitat i els ecosistemes del territori.Amb aquest context, des del Consell Comarcal d'Osona Creacció i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya es va impulsar, el 2015, la formació d'un espai de diàleg i trobar solucions per la correcta gestió de les dejeccions ramaderes: laAquest espai està format per representants del sector ramader, l'Administració catalana, Centres de Recerca i Universitats i altres entitats com el Grup de Defensa del Ter, que formava part de la Taula de purins des del 2016.