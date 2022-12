Els torellonencs decideixen on destinen 30.000 euros

L' Ajuntament de Torelló ha presentat aquest dilluns una nova edició delsen una roda de premsa que ha comptat amb la presència de l'alcalde del municipi, Marçal Ortuño, el regidor de Participació Ciutadana, Xevi Lozano, i els regidors Jordi Casanova (CUP), Jordi Rosell (JuntsxCat) i Roser Roma (PSC), tots ells membres de la comissió municipal que impulsa el projecte.Amb aquesta iniciativa, es permetrà als veïns i veïnes del poble decidir a què destinen 30.000 euros dels comptes municipals, i el consistori demana que es tracti de propostes que tècnicament siguin viables. A més,i que no siguin projectes de manteniment sinó propostes a desenvolupar.L'Ajuntament tambéeconòmicament, que no condicionin els pressupostos d’anys posteriors i, finalment, que siguin projectes d’interès general. Els projectes es poden presentar a títol particular o com a entitat , de manerai en dirà les finalistes. Totes lestindran dret a votar i serà aleshores quan l'Ajuntament farà públics els resultats.