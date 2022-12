​Èxit de l'escape room de Viladrau en el seu primer mig any de vida

El Triescape de Viladrau

El passat mes de juny, Viladrau inaugurava l'escape room El Montseny, terra de bruixes, i des d'aleshores,han visitat l' Espai Montseny , punt d'informació turística del municipi i a on està situada l'activitat.Aquest un projecte s'engloba dins de la proposta d' Triescape Osona , i té l'objectiu de donar a conèixer, a través de, la cultura, la història i l'entorn de cinc municipis osonencs : Viladrau, Espinelves, Manlleu, Roda de Ter i Sant Bartomeu del Grau.En el cas de Viladrau, l'escape roomés una proposta que convida a famílies i grups d'amics a endinsar-se a una misteriosa casa del segle XVII per conèixer

El Triescape de Viladrau està format per tres proves, que es poden realitzar de forma conjunta o per separat, i que tenen com a fil conductor la bruixeria.

Dos nens intentant resoldre un dels enigmes de l'escape room de Viladrau. Foto: Espai Montseny

La primera activitat és el, una ruta de 30 minuts de durada i amb un circuit d'1,3 quilòmetres, una prova que va estretament lligada amb unaper Viladrau que consisteix en supera proves per aconseguir descobrir quin objecte s'amaga en el municipi.Una vegada resolts els misteris que proposen aquestes dues activitats, i arribats a l'Espai Montseny, els grups, que poden ser d'un mínim de dues persones i d'un màxim de sis,que els permetrà sortir de la casa d'una bruixa on estaran tancats amb clau.