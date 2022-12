El Mercat Medieval torna omplir Vic de visitants

Actuació al carrer durant el Mercat Medieval de Vic. Foto: Adrià Costa

Bona acollida de la part infantil

en la que és una de les fires més importants de Catalunya. Un èxit de visitants que no s'ha vist alterat ni per la pluja que va obligar acom el passacarrers, a més d'espectacles que es feien a l'aire lliure.Així doncs,atrets per una fira que és el gran referent a la ciutat i que atrau públic de tot arreu , però especialment turisme de proximitat. Després d'aquesta edició,després de dos anys marcats per la pandèmia., ha destacat que malgrat ser un esdeveniment consolidat, cada any s'afegeixen nous reptes. En aquesta edició, s’ha mantingut la distribució d’espais específics per ubicar-hi les tavernes i s’ha ampliat la zona infantil, dues accions que han comptat amb una gran acceptació per part de públic i paradistes.Per això,. En total hi ha hagut 385 expositors, provinents d'arreu de Catalunya, de la resta de l'estat i també de Portugal i França.relacionats amb la decoració, la joieria, la cosmètica natural, els complements de roba, i els productes gastronòmics com embotits, conserves, pastissos o xocolates.que ha tingut una bona acceptació. Els visitants han pogut gaudir de la nova aposta de tallers desenvolupats als tipis medievals, i a més, han tingut un recorregut amb ponis, l’exhibició d’aus rapinyarires, tir amb arc i un passeig amb l’autòcton burro català, a més de les atraccions medievals, del laberint i de l’escenari amb actuacions de titelles i contacontes.Per ambientar la fira i animar el públic,Finalment,El primer premi ha recaigut a, amb una oferta de decoració tèxtil, a la seva parada al Carrer Sant Antoni Maria ClaretEl segon ha estat per a, que oferia venda de mel al Carrer Dues Soles, mentre que el tercer ha estat per a, amb una parada de figuretes de ceràmica ubicada a la Plaça Pietat.A tots tres se’ls recompensarà ambper a la propera edició de la fira, un 50 % de descompte i un 25 % de descompte, respectivament.