La rehabilitació de l'Arca de Noé

L' Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i el de Viladrau han aconseguit finançament delsper a la rehabilitació d'edificis municipals. En el cas de Sant Julià, el consistori rebràpel projecte Rehabilitació de l'edifici Arca de Noè pels serveis de Biblioteca i Consultori . Pel què fa a Viladrau, l'Ajuntament ha aconseguit un ajut deper a la reforma de les Escoles Velles.El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va publicar el passat dijous, la resolució definitiva de la convocatòria d'Ajudes per la rehabilitació d'edificis de titularitat pública , en el marc delfinançat per la Unió Europea amb els fons NextGenerationEU.Aquesta convocatòria puntuava aquells projectes de rehabilitació ambbasats en el principi de. Altres aspectes que s'examinaven eren la millora de l', lade l'edifici, l'accessibilitat, l'habitabilitat i la conservació dels edificis públics.A la convocatòria, de les quals

El projecte presentat per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per aconseguir finançament per a la rehabilitació de l'edifici de l'Arca de Noè, és l'actuació més ben puntuada de Catalunya, i la quarta pel què fa a municipis espanyols que es presentaven a la convocatòria. En aquesta línia, l'Ajuntament rebrà 1.059.463,11 euros dels fons europeus NextGeneration.

Les Escoles Velles de Viladrau

Les Escoles Velles de Viladrau. Foto: Aj. Viladrau

La proposta vilatortina consisteix en, de propietat municipal i catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local . Aquest projecte es va presentar el maig del 2019, i les obres de millora van començar el 3 de desembre del 2021, ara farà un any.L'edifici, que consta de tres plantes,a les dues plantes superiors, i a la planta baixa, s'hi mantindrà la ubicació del Consistori local, i s'hi generarà un espai d'accés compartit.La proposta, pensada per complir amb la normativa near Zero Emission Building (nZEB) de consum energètic molt baix, farà que l'edifici compti ambde recobriment a l'exterior. El projecte aposta per treure el màxim rendiment a la construcció fent-hi intervencions de millora en aspectes estructurals, energètics i funcionals, i d'aquesta manera, reduir l'impacte ambiental.En l'àmbit energètic, per a la rehabilitació de l'Arca de NoèEn primer lloc, s'aïllaran les façanes i les cobertes de l'edifici per reduir al màxim les demandes de fred i calor. En segon lloc, s'instal·laràvinculada a un sistema de geotèrmia, i un sistema de difusió a baixa temperatura amb terra radiant per fer fred i calor. Finalment, es col·locarài d'aquesta manera, es podrà cobrir gran part de la despesa elèctrica de l'Arca de Noè.Segons fonts de l'Ajuntament, les obres, que van començar el desembre de 2021, ara fa un any,i, per tant, podria ser a la primavera quan l'Arca de Noé estigués enllestit.En el mateix context, l' Ajuntament de Viladrau rebràper aPer aquesta actuació, el consistori ja havia demanat altres ajuts, com una subvenció del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) , i un préstec per a sufragar part de la rehabilitació.Amb les reformes es pretén que l'edifici acullicom, per exemple, el dispensari mèdic, el casal de la gent gran, un centre cívic o una sala polivalent.