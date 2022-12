El projecte

, un projecte que apel·la directament a l'emoció. Ànana és ela partir del qual Castells i Roma creenEl concepte, regalar cançons "amb ànima" a un ésser estimat.Mariona Castells explica en declaracions a l'que "la persona que rep la cançó s'adona que aquells que l'han encarregat l'estimen i saben realment com és. Això és molt especial" i en referència a Ànana afegeix que "hi ha persones que ens han arribat a dir que hi ha hagut un abans i un després de rebre la cançó i per a nosaltres és una sensació molt gratificant".Ànana éspels dos cantautors, una fusió entre–una cançó de bressol- i. En aquesta línia, Guillem Roma subratlla que "des del principi teníem clar que volíem que les cançons personalitzades fossin cançons amb ànima, que no fos alguna cosa ràpida de pim-pam, sinó que realment poséssim una llavor". Per aquest motiu, l'ànana és com una cançó de vida: "t'acompanya en un moment vital important, que parla de tu i que parla de tu de la manera com una persona que t'estima et veu", puntualitza Roma.Mariona Castells explica que, quan va néixer, la seva tia li va regalar una cançó. Anys més tard, quan ella va ser tieta, va voler fer el mateix amb els seus nebots. A partir d'aquí,, amb qui ja havia col·laborat prèviament en altres iniciatives,Malgrat que les cançons personalitzades que ofereixen van néixer per a ser regalades a infants, on s'intentava recollir la seva essència perquè la cançó els pogués acompanyar tota la vida,Des d'avis que volen donar la benvinguda als seus nets, a fills que volen expressar l'afecte que senten pels seus pares, a parelles que es casen o per a persones que pateixen Alzheimer.En aquest sentit, els promotors del projecte expliquen que, sinó que també hi ha qui recorre a encarregar-los un tema per a poder transitar el dol d'una persona que ha mort o per a un moment en què hi ha hagut una separació de parella.El procés de creació d'una cançó comença a partir d'. Quan ja tenen la història, Castells i Roma s'encarreguen "de posar una mica de poesia" i ho estructuren tot plegat en forma de cançó. A partir d'aquí, ho ensenyen a la persona que ha fet l'encàrrec perquè faci les esmenes que consideri.Amb la música passa el mateix. Castells i Roma pregunten com els agradaria que sonés la cançó, i presenten una proposta. Quan està tot aprovat, graven la cançó i la produeixen, en un període de tempsLes ànanes estan pensades per aCastells i Roma ofereixen un gran ventall de formats aptes per a totes les butxaques que vanja creada que es pot personalitzar amb alguns detalls de la lletra, iAmb motiu de les festes de Nadal, Mariona Castells i Guillem Roma han creat, a on els tres Reis donen tres missatges amb valors per als infants.Per aquesta ocasió han comptat amb, una veu greu i amb molta presència ideal per simular un rei d'orient. L'actor recita un tros del text de la cançó i també fa una tercera veu.La cançó dels reis d'orient es pot regalar físicament amb un marc de fotos de fusta natural que porta una dedicatòria dels reis i un codi QR que dirigeix a la cançó, amb un peluix musical o amb un CD.