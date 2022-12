​No hi haurà festival de Nadal a Folgueroles

Cronologia de la polèmica

27 de novembre: L'esclat del conflicte

1 de desembre

2 de desembre

3 de desembre

7 de desembre

9 de desembre

S'escriu el que semblaria sersobre l a polèmica d'El Caganer Festimarket , el macrofestival de Nadal que s'havia de realitzar del 3 al 30 de desembre a l'alzinar del mas Torrents de Folgueroles.després que l'Ajuntament desestimes aquest dimecres el recurs de reposició que havien presentat al Jutjat del Contenciós de Barcelona com a resposta a la denegació dels permisos per a fer realitat el festival nadalenc.Al llarg de les darreres setmanes, d'ençà que l'empresaanuncies l'organització d'un macrofestival de Nadal a Folgueroles, s'han escrit diversos capítols d'un serial que, pel que sembla, estaria ja al seu desenllaç final.ha seguit des del primer minut totes les informacions relacionades amb el gran tema de moltes converses aquests últims dies a la comarca, i enara que sembla que la història arriba al seu final. Per Una Plana Viva , plataforma que agrupa una cinquantena d'entitats ecologistes d'Osona, feia pública través del qual alertaven que, el macrofestival que es pretenia instal·lar enper part de l'empresa privada El Caganer, era un "dispendi d'energia injustificat en plena emergència climàtica", destacaven la importància de l'entorn, a toca de l' Espai Natural Protegit Guilleries-Savassona , i recordaven que el Pla Urbanístic Municipal (POUM) no permetia aquesta mena d'activitats en un sòl d'aquestes característiques.En resposta als ecologistes,per a la instal·lació i obertura del festival el 3 de desembre, i assenyalaven que l'esdeveniment era "bo per Folgueroles i pel territori".Dos dies abans de l'obertura oficial d'El Caganer Festimarket,a la finca del mas Torrents. Fonts de la direcció afirmaven aque ningú els havia informat de canvis, i que, per tant, seguia endavant amb el muntatge del festival i es mantenia la data d'obertura programada.Mentrestant,a Folgueroles pel dissabte 3 de desembre, dia de la suposada obertura del marcofestival nadalenc, independentment de quin fos el veredicte de l'Ajuntament.A les deu del matí del divendres 2 de desembre, a un dia de l'obertura d'El Caganer Festimarket,. Fonts de l'Ajuntament explicaven a aquest diari que els informes tècnics desaconsellaven fer l'esdeveniment, ja que les activitats que s'hi havien previst no estaven contemplades en el POUM.Per la seva banda, els portaveus de l'empresa asseguraven quei recordaven que ja havien instal·lat tota la infraestructura necessària a 24 hores per a l'obertura.El dia D, la jornada que havia d'arrencar el macrofestival de Nadal, però a causa de les traves administratives,, tal com informava l'organització de l'esdeveniment des de les xarxes socials. A més, l'empresa anunciava accions legals contra el consistori.Aquest mateix dissabte, a les 11 del matí, la plataforma Per Una Plana Vivaper exposar els arguments de les entitats ecologistes per oposar-se al festival nadalenc.L'empresa privada organitzadora de l'esdeveniment asseguraven aque, i explicaven que havien presentatal Jutjat del Contenciós de Barcelona per intentar revertir la situació i obrir les portes del festival al públic com més aviat millor.A la tarda, l'Ajuntament de Folgueroles emetiapresentat per El Caganer Festimarket i exposava els següents motius per a rebutjar l'esdeveniment: "El model de poble sostenible de Folgueroles es contradiu amb el projecte del mercat" i "El Caganer Festimarket s'havia de desenvolupar en un sòl rural i ni el comerç, ni els espectacles ni els aparcaments són usos permesos expressament en el POUM".Aquest matí de divendres,, després de totes les negatives rebudes per part de l'Ajuntament.En aquest sentit,, l'organització assegura que "vam fer les coses de l’única forma que sabem fer-les, amb tota la seriositat, rigorositat i coneixement que acumulem".A l'Ajuntament de Folgueroles s'hi refereixen dient que "amb les vostres decisions i actuacions heu fet molt de mal" iafirmant que "potser heu guanyat una batalla, però sens dubte la guerra és molt llarga. Lluita i resiliència".Finalment, des d'El Caganer Festimarket informen que no obriran i