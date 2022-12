L'Ajuntament de Folgueroles desestima el recurs presentat per l'empresa d'El Caganer Festimarket

Després que el passat dijous 1 de desembre l'Ajuntament de Folgueroles denegués el permís per a la realització d'El Caganer Festimarket , el macrofestival de Nadal que s'havia de celebrar durant tot el mes al municipi, l'empresa organitzadora de l'esdeveniment va presentar un recurs de reposició al Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona per intentar revertir la situació, i poder inaugurar el mercat, finalment, aquesta setmana del pont de la Puríssima.Fins aquest matí de dimecres, l'empresa organitzadora assegurava aque no tenien notícies de l'Ajuntament folguerolenc. En aquest sentit, la portaveu de l'empresa El Caganer, destacava que el consistori "ho estan fent molt malament", i assegurava que "cada dia que passa són pèrdues" iFinalment, la resposta de l' Ajuntament de Folgueroles ha arribat a la tarda d'aquest dimecres 7 de desembrepresentat pels organitzadors d' El Caganer Festimarket En el comunicat emès pel consistori es fa una cronologia dels fets i s'expliquen els motius pels quals es van denegar els permisos, i perquè es desestima ara el recurs de reposició. En aquesta línia, l'escrit afirma que es va informar l'empresa organitzadora quei es va demanar un projecte més detallat per analitzar-ne la viabilitat.Un cop rebut el projecte i analitzats els informes elaborats pels tècnics de l'Ajuntament, i d'acord amb el POUM municipal, es va comunicar als promotors del projecte i al Departament d'Interior de la Generalitat de CatalunyaEls motius, tal com es detallen en el comunicat emès aquesta tarda, són que "el Caganer Festimarket s'havia de desenvolupari ni el comerç, ni els espectacles ni els aparcaments són usos permesos expressament en el POUM, en aquest sòl no urbanitzable" i que "no s'han presentat estudis sobre l'impacte paisatgístic, ambiental, acústic, aforament i mobilitat".Llegeix aquí de l'Ajuntament de Folgueroles.