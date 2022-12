Absolt l'encarregat de neteja d'ESFOSA acusat d'assetjament sexual

Comunicat dels grups de suport a les dones

Un jutjat de Manresa contra dues treballadores del torn de nit. El magistrat considera que els fets, que es remunten al 2016, no es poden provar i que les versions són contradictòries. En el judici, celebrat a finals de setembre , l'acusació particular demanavaper a l'home, mentre que, per la seva banda, la fiscalia rebaixava la petició aLes dues dones van denunciar quei que no s'havien atrevit a denunciar el cas abans per por. Arran de la denúncia, l'empresa GCT Plus Facility Services va acomiadar l'home uns dies més tard.Els grups de suport a les dones han emès un comunicat en quèperquè "perpetua la impunitat real amb què es produeixen i repeteixen" uns comportaments que titllen d'"inacceptables"."Amb aquesta sentència,; això després del patiment personal i de l'esforç que els ha suposat posar una denúncia d'aquestes característiques", expressen.