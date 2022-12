Crida de l'Ajuntament de Tona per a la votació dels pressupostos participatius 2022

La tècnica de participació, Sílvia Font, i el regidor de Comunicació, Participació i Transparència, Guiu Grau, de Tona. Foto: Aj. de Tona

24 propostes a votació

Els pressupostos participatius del 2022

Última votació d'aquest mandat

, i fins el 19 de desembre els veïns del municipi poden escollir quina de les 24 propostes volen fer realitat a la població. L'Ajuntament fa una crida massiva als tonencs i tonenques a participar en la que serà l'última votació d'aquest mandat.Aquest 2022, els Pressupostos presentats per la ciutadania es diferencien en tres propostes,de fins a 10.000 euros, ique amb un pressupost de fins a 40.000 euros.Enguany són 24 les propostes que han superat la validació tècnica del consistori i que se sotmetran a votació. En aquest sentit, Guiu Grau, regidor de Participació, es mostra satisfet pel procés seguit durant la primera fase d'elaboració de propostes , que enguany portava la novetat de Fins al 19 de desembre,podran escollira través de la plataforma de participació de l'Ajuntament, els tonencs i tonenques també podran escollir les seves preferències presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, situada a l'Ajuntament de Tona, o bé al mercat setmanal del municipi que se celebra els divendres.De les 13 propostes petites sotmeses a votació, en destaquen, per exemple, la construcció d'un pas de vianants elevat al carrer d'Antoni Figueras (10.000 euros), la dinamització i impuls de la transició energètica i les comunitats energètiques al municipi (4.000 euros), o la creació d'una bèstia de foc acompanyada de llegenda popular tonenca (8.800 euros).Pel que a les propostes mitjanes i grans, han arribat a la fase final de votació un total d'11 projectes ambEn aquesta categoria, en destaquen, entre altres, la creació d'horts comunitaris municipals (12.000 euros), actuacions puntuals per millorar l'accessibilitat inclusiva d'alguns espais públics (40.000 euros) o el trasllat i col·locació a Tona de l'escultura de Minerva del tonenc Salvador Gurri.Enguany, el lema que ha utilitzat l'Ajuntament de Tona per difondre aquest procés participatiu ha estat És a les teves mans, i fins i tot s'ha realitzatper motivar a tothom a participar.En aquest sentit, des del consistoridestinats a l'execució de les propostes sorgides d'aquest procés participatiu.Des del consistori expliquen que, durant aquests anys, s'han impulsat, sempre amb bones dades de participació, i fent possible la realització de fins ainvertits per millorar el municipi.El maig del 2023 hi ha una nova convocatòria d'eleccions municipals, i, per tant, aquesta serà la