Detenen dues persones per nou robatoris amb força a establiments comercials d'Osona

Els Mossos d'Esquadra detenen una dona i un home, de 32 i 35 anys respectivament, com aen establiments de Vic, Olost, Prats de Lluçanès, Calldetenes i Masies de Voltregà.i són el resultat d'una investigació iniciada a finals de setembre, després de produir-se diversos robatoris amb força en establiments de la comarca.Durant la investigació,era actuar de nit, trencar el vidre de la porta d'accés al local comercial amb una eina semblant a un martell i, un cop dins, s'emportaven la caixa enregistradora amb tot el que hi havia a l'interior.Tal com informen des de Mossos d'Esquadra,Per ara, els acusats han passat a disposició judicial del jutjat d'instrucció en funcions de la Guàrdia de Vic.