El macrofestival de Nadal de Folgueroles es queda sense obrir les portes

Continua la polèmica

per protestar per l'organització del macrofestival de Nadal que es vol fer al municipi , El Caganer Festimarket, que havia d'obrir les portes aquest dissabte 3 de desembre prop del nucli urbà.Des del col·lectiu Per Una Plana Viva expliquen que la problemàtica comença pel lloc on s'ubica l'esdeveniment, ja que es tracta de sòl agrari i forestal i també perquè "està a tocar d'un espai natural, en una situació de crisi energètica i amb una sequera important", ha subratllat el portaveu de la plataforma, Fermí Tanyà.D'altra banda, una de les principals atraccions d' El Caganer és una pista i un tobogan de gel, infraestructura que, tal com afirmen des de Per Una Plana Viva, xoca amb les condicions i les restriccions vigents.El portaveu de la plataforma també ha volgut remarcar que, un altre dels aspectes que cal tenir en compte, és l'increment de mobilitat que el festival portarà a la zona. L'esdeveniment, que està instal·lat en una carretera entre Folgueroles i Tavèrnoles, podria provocar un bloqueig dels accessos i dels nuclis urbans, tal com expliquen des del col·lectiu ecologista.malgrat que aquest dijous l'Ajuntament li va denegar el permís per obrir. Des de El Caganer consideren que no hi ha raons tècniques per prohibir-lo i esperen que es pugui fer al llarg de la setmana vinent.De fet, ja estan parlant amb els advocats i assenyalen que, si no els permeten tirar endavant el festival, no descarta accions legals contra el consistori. Per això, no contemplen la possibilitat de desmuntar la instal·lació, ja que consideren que no hi ha motius per no permetre l'esdeveniment. Aquest dijous l'Ajuntament va decidir denegar la sol·licitud al·legant que