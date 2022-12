​Un model turístic més inclusiu i sostenible, principal objectiu d'Osona pel 2023

🎯Osona avança cap a un model de turisme inclusiu i accessible per a tothom. Serà una de les línies de treball per al 2023 per donar resposta a la diversitat.

És l'anunci que ha fet avui @OsonaTurisme en la X Nit del Turisme a Tona. Una gran vetllada!

▶️https://t.co/hXVpY5egBe pic.twitter.com/d2ROZfRkZL — ConsellComarcalOsona (@CCOsona) December 1, 2022

Cap a un nou model turístic per a la comarca

Així ho va manifestar el sector turístic de la comarca en la desena edició de la Nit del Turisme d'Osona celebrada aquest dijous a Tona.Representants polítics i tècnics del Consell Comarcal d'Osona , dels ajuntaments i persones vinculades del sector privat es van reunir per conèixer les accions i les estratègies que s'estan impulsant des del territori.Durant l'acte es va presentar el nou segment de mercat que es vol potenciar, el turisme inclusiu i accessible per a tothom. Aquesta serà una de les principals línies de treball que seguirà Osona Turisme el 2023, ambadreçades a turistes que pateixen algun tipus de discapacitat visual o auditiva, mobilitat reduïda o persones amb necessitats especials.El model turístic osonenc perseguirà aquest 2023 potenciar eli treballarà perAbigail Garrido, des de Turisme del CCO, explicava que"Hem crescut en visitants i en pernoctacions, encara no hem assolit les xifres que teníem el 2019, però estem molt a prop".Des d'Osona Turismecom el Bon Coneixedor d'Osona, Osona Events, Osona Artimur i Triescape.Durant la gala també es va fer entrega dels reconeixements del curs Bon Coneixedor d'Osona i del programa Punts d'Informació Turística amb el lliurament de 40 diplomes a les empreses que s'han adherit a la