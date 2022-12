​Folgueroles denega el permís pel festival de Nadal i l'empresa estudia accions legals

per fer el macrofestival previst per aquest dissabte en uns terrenys agrícoles del municipi. Una decisió que s'ha fet esperar i que ha arribat a menys de dos dies de l'inici d'una activitat que havia generat molta polèmica els darrers dies, especialment des de la denuncia de grups ecologistes.El motiu, segons han explicat fonts de l'Ajuntament a, és queperquè les activitats que s'hi havien previst no estan contemplades en el POUM.En relació a la demora en la decisió del consistori, aquestes fonts recorden que l'empresa vai que, des d'aleshores, s'han hagut de fer els pertinents estudis, que van acabar aquest dijous.Malgrat que ja feia dies que se'n parlava i que l'empresa ja havia instal·lat bona part de l'equipament necessari, l'Ajuntament ha esperat fins a ultima hora d'aquest dijous per comunicar la decisió.Una decisió quecontra el consistori per les pèrdues que els ha ocasionat, ja que ja havien instal·lat tota la infraestructura necessèria per obrir.A mes,i que els tècnics i enginyers de l'empresa avalen la instal·lacio del macroparc, que contemplava, entre d'altres, una pista i un tobogan de gel.Finalment, fonts de l'empresa