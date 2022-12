Vic enceta la campanya de Nadal amb l'encesa de les llums aquest divendres

Nadal a Vic

Una cavalcada de Reis amb "total normalitat"

Enguany serà la primera Cavalcada sense restriccions després de la pandèmia a Vic Foto: Josep M Montaner

Els comerços de Vic esperen una bona campanya de Nadal

Aposta per a la sostenibilitat

Un intent per reduir el consum energètic

L'arbre de Nadal de Vic, amb un llaç groc al capdamunt. Foto: Josep M. Montaner

L' Ajuntament de Vic ja ha col·locat el tradicional arbre a la plaça Major, i també s'han instal·lat les llums nadalenques per tota la ciutat.Enguany, des del consistori presenten, tal com ha assenyalat Bet Piella, regidora de Promoció econòmica, Comerç i Cultura de Vic, i farcida d'activitats per a tots els gustos i edats.Vic donarà el tret de sortida a les festes ambaquest divendres 2 de desembre a la tarda, "quan es faci fosc". En aquest sentit, des de l'Ajuntament expliquenAquesta data, que també coincideix amb l'inici de la Prèvia del Mercat Medieval , s'ha pactat conjuntament entre els comerciants i el consistori vigatà.Tota la programació de Nadal que s'oferirà, s'ha elaborat conjuntament des de l'Ajuntament amb entitats de la ciutat, com Vic Comerç i entitats de l'economia social i solidària.La capital d'Osona ofereix unadurant el període nadalenc, i enguany, compta amb algunes novetats.D'entrada,després d'haver estat desplaçat en altres punts de la ciutat durant la pandèmia. També, que tindrà lloc al recinte firal del Sucre, i que incorporarà algunes novetats especials. Durant aquests dies també se celebra el programa Jove! Activa't per Nadal Es dona continuitat al projecte Nadal amb propòsits per d'incentivar a la ciutadania cap ai amb l'objectiu que aquesta festivitat no abraci només el consumisme.activitats que s'emmarquen dins dels resultats dels pressupostos participatius de la zona de l'Eixampla Morató, on la proposta guanyadora va ser la de dinamitzar aquesta zona de la ciutat.Albert Castells, regidor de Manteniment i Serveis, Medi Ambient i Món Rural a Vic, ha donat alguns detalls dei també ha detallat activitats que es realitzaran relacionades amb l'arribada del Nadal a la ciutat.En aquest sentit, Castells ha explicat que, des del 2006, Vic ha recuperat la tradició de l', laa la plaça Major i ha popularitzat l'. Tradicons que enguany es mantenen.que visitaran la ciutat del 26 de desembre al 4 de gener.El gran esdeveniment d'aquestes dates,Castells ha detallat que, com és habitual, s'iniciarà "cap als volts de les sis de la tarda al Passeig de la Generalitat, i com a novetat, a causa de les obres que s'estan fent a la rambla dels Montcada i al Bisbat, el recorregut haurà de canviar els tempos i possiblement, l'entrada a la Plaça Major, serà uns minuts més tard de l'habitual (al voltant de dos quarts de nou del vespre)".Uns dels objectius del consistori per aquest Nadal és que els visitants que tothom que vingui a Vic a comprar es mogui per la ciutat caminant, i d'aquesta maneraDes de Vic Comerç, la Federació d'associacions de comerciants de Vic, animen a comprari expliquen que la ciutat compta amb un comerç "molt viu i de molta qualitat", imalgrat la pujada dels preus i els problemes socials.Una de les novetats d'enguany és elun projecte que neix de la mà de cinc entitats de la branca de l'economia social de la ciutat.Una d'aquestes és l' Associació Tapís , des de la qual han detallat que el mercat apostarà pel medi ambient, eli té l'objectiu de donar una segona vida a diferents objectes.El pròxim 14 de desembre a les set de la tarda presentaran el projecte, que també s'oferiran tallers, xerrades o concerts.Vic encendrà les llums de Nadal aquest divendres 2 de desembre a la tarda, "quan es faci fosc". En aquest sentit,Aquesta data s'ha pactat conjuntament entre els comerciants i el consistori vigatà.Vic comptarà ambrepartits per tota la ciutat, que tindrans'encendran que es faci fosc i s'apagaran a les onze de la nit, tot i que l'arbre de Nadal de la plaça Major quedarà encès fins a la mitjanit.L'Ajuntament ha detallat que el consum elèctric diari d'aquestes llums és de 150 kW al dia, que cada hora d'obertura té un cost de 6,8 euros, i un cost diari aproximat de 37,50 euros.